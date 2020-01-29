Москалькова обсудит с комиссаром СЕ вопрос о Sputnik Эстония

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на рабочей встрече с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович обсудит тему защиты прав журналистов, в особенности вопросы о Sputnik Эстония, сообщила РИА Новости омбудсмен.

Ранее исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский сообщил, что Миятович заверила, что она и ее офис будут держать под контролем ситуацию со Sputnik Эстония.

"У нас такая широкая правозащитная повестка со столькими вопросами, что всего и не передашь. Но это, конечно, защита прав журналистов. Я хочу поднять вопрос об эстонском Спутнике",- сказала Москалькова.

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику Евросоюза не в отношении Sputnik, а в отношении личных санкций, наложенных на Киселева.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.