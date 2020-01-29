Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T21:46+0300
https://ria.ru/20200129/1564033165.html
Глава Роспотребнадзора назвала меры по защите от коронавируса полными
https://cdn24.img.ria.ru/images/156014/95/1560149586_0:95:3069:1821_1036x0_80_0_0_d3c4fec932cace977a7b274c027cc924.jpg
РИА Новости

Глава Роспотребнадзора назвала меры по защите от коронавируса полными

21:46 29.01.2020
795
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова на форуме "Россия - Африка" в Сочи
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на форуме Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Меры, предпринимаемые для защиты россиян от коронавируса, достаточно полные, последовательное исполнение принятых решений должно дополнительно способствовать сохранению здоровья граждан, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова журналистам.
"С эпидемиологических позиций все принятые оперативным штабом меры, безусловно, оправданы и обоснованы. И все решения приняты в интересах здоровья граждан Российской Федерации. Эти меры на сегодняшний день необходимы", - сказала она.
Глава Роспотребнадзора отметила, что в 2003 году Россия также была вынуждена временно приостанавливать переход через пункты пропуска на свою территорию. По словам Поповой, эта мера тогда была достаточно эффективной.
"Меры, которые сегодня предпринимаются для защиты граждан, достаточно полные. И на сегодняшний день последовательное исполнение всех принятых решений, неуклонное исполнение, безусловно, даст дополнительный результат в части сохранения здоровья граждан от той угрозы, которая сегодня есть", - подчеркнула Попова.
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
27 января, 19:45
ВОЗ повысила оценку риска распространения нового коронавируса
220013
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаАнна ПоповаРоспотребнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
Туристы в защитных масках в аэропорту
В ЕС подтвердили девять случаев заражения коронавирусом
Мужчина в защитной маске в метро Шанхая
СМИ: китайские ученые нашли вещество, способное сдерживать коронавирус
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал об отношении к болезням в Кремле
Люди в защитных масках в метро
Во Франции подтвердили пятый случай заражения коронавирусом
Президент США Дональд Трамп во время совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции в Вашингтоне
Трамп сообщил о взаимодействии с Китаем по ситуации с коронавирусом
Автомобиль скорой помощи
В Калининграде у прибывших из Китая туристов выявили грипп
Туристы из Китая
Россия продлит закрытие КПП на границе с Китаем в пяти субъектах
Пассажиры у поезда Сапсан на Ленинградском вокзале Москвы
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем
Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о впечатлениях от работы на новом месте
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Еврокомиссия может оказать финпомощь странам ЕС из-за коронавируса
Скульптура Поля Гогена Head with Horns на выставке в Музее современного искусства в Нью-Йорке
Редкая скульптура Поля Гогена оказалась подделкой
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае число жертв коронавируса выросло до 170 человек
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
ВОЗ рекомендовала готовиться к "завезенным случаям" коронавируса
Пассажиры у стойки регистрации в международном аэропорту в Казани
Роспотребнадзор заявил об усилении санитарного контроля на границе
Китай
Минздрав: сведения о клинических особенностях коронавируса ограничены
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
11:51В Индии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
11:51В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп
11:48Космонавтов МКС встретят на вездеходе из-за снега
11:48Минздрав: сведения о клинических особенностях коронавируса ограничены
11:43Патриарх призвал верующих участвовать в дискуссиях в медиапространстве
11:43В Минздраве рассказали, кто менее восприимчив к новому коронавирусу
11:42На Филиппинах выявили первый случай заражения новым коронавирусом
11:41Россия выделит до 20 миллионов долларов фонду ООН на помощь Сирии
11:40Минздрав опубликовал рекомендации по лечению нового коронавируса
11:36Запуск двух спутников связи "Экспресс" с Байконура перенесли на апрель
11:35Иудеи: у человека есть возможность возвращать мир к гармонии
11:35В Коми трактор провалился под лед на переправе
11:32Борода: рождение и воспитание детей - один из важнейших смыслов жизни
11:32Путин сообщил, что помилованная Иссахар не пересекала границу России
11:31Правительство проиндексирует социальные выплаты и пособия с февраля
11:29На Дальнем Востоке появятся рестораны McDonald's
11:29Пленум межсоборного присутствия обсудит проекты документов РПЦ
Лента новостейМолния