Глава Роспотребнадзора назвала меры по защите от коронавируса полными

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Меры, предпринимаемые для защиты россиян от коронавируса, достаточно полные, последовательное исполнение принятых решений должно дополнительно способствовать сохранению здоровья граждан, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова журналистам.
"С эпидемиологических позиций все принятые оперативным штабом меры, безусловно, оправданы и обоснованы. И все решения приняты в интересах здоровья граждан Российской Федерации. Эти меры на сегодняшний день необходимы", - сказала она.
Глава Роспотребнадзора отметила, что в 2003 году Россия также была вынуждена временно приостанавливать переход через пункты пропуска на свою территорию. По словам Поповой, эта мера тогда была достаточно эффективной.
"Меры, которые сегодня предпринимаются для защиты граждан, достаточно полные. И на сегодняшний день последовательное исполнение всех принятых решений, неуклонное исполнение, безусловно, даст дополнительный результат в части сохранения здоровья граждан от той угрозы, которая сегодня есть", - подчеркнула Попова.
27 января, 19:45ВОЗ повысила оценку риска распространения нового коронавируса