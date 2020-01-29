Глава Роспотребнадзора назвала меры по защите от коронавируса полными

"С эпидемиологических позиций все принятые оперативным штабом меры, безусловно, оправданы и обоснованы. И все решения приняты в интересах здоровья граждан Российской Федерации. Эти меры на сегодняшний день необходимы", - сказала она.

"Меры, которые сегодня предпринимаются для защиты граждан, достаточно полные. И на сегодняшний день последовательное исполнение всех принятых решений, неуклонное исполнение, безусловно, даст дополнительный результат в части сохранения здоровья граждан от той угрозы, которая сегодня есть", - подчеркнула Попова.