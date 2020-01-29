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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-29T21:41+0300
https://ria.ru/20200129/1564033079.html
Небензя назвал причины эскалации в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/154889/98/1548899867_0:0:2876:1619_1036x0_80_0_0_f3ee8790ceded8e08c9891dab9c4b311.jpg
РИА Новости

Небензя назвал причины эскалации в Идлибе

21:41 29.01.2020
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
ООН, 29 янв – РИА Новости. Причины эскалации ситуации в Идлибе заключаются в действиях террористов, а не сирийской армии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Перед этим представители ряд западных стран, в том числе США и Великобритании, в Совбезе обвинили Россию и Дамаск в ударах по гуманитарным объектам на северо-западе Сирии.
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"Причины эскалации в Идлибе не в операциях вооруженных сил САР, а в постоянных и преднамеренных провокациях террористов", - сказал Небензя.
По его словам, крайне тревожной остается ситуация на неподконтрольной правительству Сирии территории: в Идлибе, в ряде районов на восточном берегу Евфрата и в зоне вокруг Ат-Танф.
"В Идлибе в начале января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку установить режим тишины. Однако радикальные группировки во главе с признанной террористической организацией Хайят Тахрир аш-Шам* вновь проигнорировали это и продолжали обстреливать позиции сирийских войск и близлежащие населенные пункты, в первую очередь Алеппо. Количество таких атак доходит до 60 инцидентов в сутки", - отметил Небензя.
"Естественно, подобного рода вооруженные провокации… не могут оставаться без ответа. Сирийские правительственные силы вынуждены реагировать на вылазки террористов. Проводят ограниченные операции по нейтрализации террористической активности", - добавил он.
* Организация, запрещенная в России
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Война в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Василий НебензяСовет Безопасности ООНСирияВ мире
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