Небензя назвал причины эскалации в Идлибе

ООН, 29 янв – РИА Новости. Причины эскалации ситуации в Причины эскалации ситуации в Идлибе заключаются в действиях террористов, а не сирийской армии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя

Перед этим представители ряд западных стран, в том числе США и Великобритании, в Совбезе обвинили Россию и Дамаск в ударах по гуманитарным объектам на северо-западе Сирии.

"Причины эскалации в Идлибе не в операциях вооруженных сил САР , а в постоянных и преднамеренных провокациях террористов", - сказал Небензя.

По его словам, крайне тревожной остается ситуация на неподконтрольной правительству Сирии территории: в Идлибе, в ряде районов на восточном берегу Евфрата и в зоне вокруг Ат-Танф.

"В Идлибе в начале января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку установить режим тишины. Однако радикальные группировки во главе с признанной террористической организацией Хайят Тахрир аш-Шам* вновь проигнорировали это и продолжали обстреливать позиции сирийских войск и близлежащие населенные пункты, в первую очередь Алеппо. Количество таких атак доходит до 60 инцидентов в сутки", - отметил Небензя.

"Естественно, подобного рода вооруженные провокации… не могут оставаться без ответа. Сирийские правительственные силы вынуждены реагировать на вылазки террористов. Проводят ограниченные операции по нейтрализации террористической активности", - добавил он.