Президент Израиля поблагодарил Путина за помилование Иссахар

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 янв – РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин поблагодарил Владимира Путина за помилование израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков.
"Я так рад получить известие о решении президента Путина помиловать Нааму, и я благодарю его за мудрость и гуманность этого решения. Важная работа премьер-министра по ее освобождению достойна похвалы", - сообщил президент Израиля в своем аккаунте в Twitter.
Также Ривлин передал наилучшие пожелания всей семье Иссахар.
Руководствуясь принципами гуманности, Путин подписал в среду указ о помиловании осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Иссахар.
Ранее благодарность президенту России за помилование израильской гражданки выразили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава МИД Исраэль Кац.
Иссахар была осуждена в Подмосковье на семь с половиной лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево" по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли почти 10 граммов гашиша - наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей.
Ранее рекомендацию о помиловании подписала комиссия по вопросам помилования на территории Московской области и утвердил губернатор Андрей Воробьев.
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