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В Европарламенте за сделку о Brexit проголосовало более 600 депутатов
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РИА Новости

В Европарламенте за сделку о Brexit проголосовало более 600 депутатов

21:24 29.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПервая сессия Европарламента нового созыва. 4 июля 2019
Первая сессия Европарламента нового созыва. 4 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости, Мария Князева. Против договора о выходе Великобритании из Евросоюза выступило лишь 49 депутатов Европарламента из 683 голосовавших, свидетельствуют данные голосования.
Поддержали документ 621 депутат, воздержалось 13.
Ранее этот документ прошел необходимые одобрения в Европарламенте, был подписан главой Европейского совета Шарлем Мишелем и руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. До этого законопроект об условиях "развода" был одобрен парламентом Великобритании, а также получил королевскую санкцию и стал законом.
Великобритания должна покинуть ЕС в полночь по центральноевропейскому времени 31 января (02.00 мск 1 февраля). Однако до конца нынешнего года в отношениях между страной и союзом ничего не изменится: будет переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.
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