В Европарламенте за сделку о Brexit проголосовало более 600 депутатов

Великобритания должна покинуть ЕС в полночь по центральноевропейскому времени 31 января (02.00 мск 1 февраля). Однако до конца нынешнего года в отношениях между страной и союзом ничего не изменится: будет переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.