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Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем
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РИА Новости

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем

21:21 29.01.2020 (обновлено: 23:31 29.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры у поезда "Сапсан" на Ленинградском вокзале Москвы
Пассажиры у поезда Сапсан на Ленинградском вокзале Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"По решению оперативного штаба с ноля часов с четверга на пятницу, 31 января, ограничиваем железнодорожное движение. Поезда будут двигаться по маршруту Москва — Пекин — Москва", — сказала Голикова по итогам заседания оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.
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По ее словам, решение о режиме полетов в Китай примут не позднее пятницы.
"Мы договорились, что в течение двух суток Минтранс, Министерство иностранных дел оценят ситуацию по количеству наших граждан, которые возвращаются в Россию", — пояснила вице-премьер.
После этого, по ее словам, пройдет еще одно заседание штаба.
Голикова также сообщила, что вузам предложат продлить каникулы для китайских студентов.
Кроме того, пять регионов продлят закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем до 1 марта.
Ранее в среду РИА Новости сообщили в "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании), что пассажиры поездов дальнего следования, которые планировали совершить поездки из России в Китай по железной дороге в период до 27 марта включительно, могут сдать билеты, оформленные в кассах РЖД, без взимания дополнительных плат и сборов.

Коронавирус 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
На сегодняшний день известно о 5999 заболевших, из них 132 человека скончались. Всего 104 пациента излечились от коронавируса. У еще 9239 человек подозревают наличие этого заболевания.
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Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и Германии.
Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам.
Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в ряде случаев болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабо выраженными симптомами больной может заразить других.
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28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыТатьяна ГоликоваУханьКитайРоссияВ мире
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29 января, 22:06
Апокалипсис Сегодня
1631113
зараженных нам привести ага
29 января, 22:12
АДАлекс Да
1511102
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