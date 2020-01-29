Глава МИД Израиля оценил решение Путина о помиловании Иссахар

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приветствовал решение российского президента Владимира Путина о помиловании израильтянки Наамы Иссахар и отметил роль личных контактов российского президента с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба главы МИД.
"Я приветствую решение президента России Путина подписать указ о помиловании Наамы Иссахар… Также, как и все жители Израиля, я рад за семью Иссахар, прежде всего за маму Наамы - Яффу. Я рад, что Наама вернется домой", - заявил Исраэль Кац.
"Хочу отметить важную роль личных контактов главы правительства Израиля с президентом России, а также хорошие отношения между нашими странами", - добавил глава дипломатического ведомства.
Руководствуясь принципами гуманности, Путин подписал в среду указ о помиловании осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Иссахар.
Ранее благодарность президенту России Владимиру Путину за помилование израильской гражданки выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Иссахар была осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли почти 10 граммов гашиша - наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей.
Ранее рекомендацию о помиловании подписала комиссия по вопросам помилования на территории Московской области и утвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев.