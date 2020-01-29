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Глава МИД Израиля оценил решение Путина о помиловании Иссахар
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РИА Новости

Глава МИД Израиля оценил решение Путина о помиловании Иссахар

21:16 29.01.2020
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© AP Photo / Sebastian Scheiner, PoolМинистр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
© AP Photo / Sebastian Scheiner, Pool
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приветствовал решение российского президента Владимира Путина о помиловании израильтянки Наамы Иссахар и отметил роль личных контактов российского президента с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба главы МИД.
"Я приветствую решение президента России Путина подписать указ о помиловании Наамы Иссахар… Также, как и все жители Израиля, я рад за семью Иссахар, прежде всего за маму Наамы - Яффу. Я рад, что Наама вернется домой", - заявил Исраэль Кац.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Вчера, 20:39
Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование израильтянки Иссахар
"Хочу отметить важную роль личных контактов главы правительства Израиля с президентом России, а также хорошие отношения между нашими странами", - добавил глава дипломатического ведомства.
Руководствуясь принципами гуманности, Путин подписал в среду указ о помиловании осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Иссахар.
Ранее благодарность президенту России Владимиру Путину за помилование израильской гражданки выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Иссахар была осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли почти 10 граммов гашиша - наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей.
Ранее рекомендацию о помиловании подписала комиссия по вопросам помилования на территории Московской области и утвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев перед заседанием попечительского совета МГУ имени М.В. Ломоносова. 23 января 2019
28 января, 10:30
Губернатор Подмосковья согласился с решением о помиловании Иссахар
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Наама ИссахарИсраэль КацМИД Израиля‎Владимир ПутинИзраильВ мире
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