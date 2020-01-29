В Воронеже не выявили коронавирус у прибывших из Китая туристов

ВОРОНЕЖ, 29 янв - РИА Новости. Коронавирус у двух прибывших из Китая воронежских пациентов, госпитализированных с симптомами ОРВИ, не подтвердился, сообщило правительство Воронежской области.
Накануне в Воронеже были госпитализированы два пациента с ОРВИ, недавно вернувшиеся из КНР - 55-летняя женщина и 35-летний мужчина. Как сообщал РИА Новости источник в экстренных службах региона, пациентов госпитализировали и разместили в инфекционном отделении больницы, где есть специальные боксы, которые полностью препятствуют распространению инфекций.
"Коронавирус у двух воронежских пациентов, прибывших из Китая с симптомами ОРВИ, не подтвердился. Данные исследований федеральных лабораторий поступили раньше, чем ожидалось", - говорится в сообщении правительстве в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что у заболевшей 55-летней женщины диагностировали грипп, у мужчины - риновирус.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5999 человек, из них 132 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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