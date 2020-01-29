В Воронеже не выявили коронавирус у прибывших из Китая туристов

ВОРОНЕЖ, 29 янв - РИА Новости. Коронавирус у двух прибывших из Коронавирус у двух прибывших из Китая воронежских пациентов, госпитализированных с симптомами ОРВИ, не подтвердился, сообщило правительство Воронежской области

Накануне в Воронеже были госпитализированы два пациента с ОРВИ, недавно вернувшиеся из КНР - 55-летняя женщина и 35-летний мужчина. Как сообщал РИА Новости источник в экстренных службах региона, пациентов госпитализировали и разместили в инфекционном отделении больницы, где есть специальные боксы, которые полностью препятствуют распространению инфекций.

"Коронавирус у двух воронежских пациентов, прибывших из Китая с симптомами ОРВИ, не подтвердился. Данные исследований федеральных лабораторий поступили раньше, чем ожидалось", - говорится в сообщении правительстве в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что у заболевшей 55-летней женщины диагностировали грипп, у мужчины - риновирус.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.