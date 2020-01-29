Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T21:06+0300
https://ria.ru/20200129/1564032134.html
В Калининграде у прибывших из Китая туристов выявили грипп
https://cdn22.img.ria.ru/images/155155/65/1551556589_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_0cf67e7f9d7cad5d195d9a4255c0b441.jpg
РИА Новости

В Калининграде у прибывших из Китая туристов выявили грипп

21:05 29.01.2020 (обновлено: 21:06 29.01.2020)
3867
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 29 янв - РИА Новости. Случаев заболевания коронавирусом в Калининградской области не зарегистрировано, у туристов, посещавших КНР, выявили грипп, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку. Вирус распространился за пределы КНР. По данным на среду, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5999 человек, из них 132 скончались.
Мужчина держит большую летучую лисицу (Бали, Индонезия)
Вчера, 08:00РИА Наука
Коронавирус и не только. Какими болезнями люди заразились от животных
"По состоянию на 29 января, случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе не зарегистрировано. В пограничных пунктах пропуска продолжается контроль за прибывающими из-за рубежа лицами с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. В январе проведен санитарно-карантинный контроль в отношении 49,5 тысячи пассажиров, случаев инфекционных заболеваний выявлено не было", - говорится в сообщении.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, кроме пограничных пунктов пропуска отслеживаются все ситуации, связанные с прибывшими из Китая и обратившимися за медицинской помощью с симптомами острых респираторных инфекций. Трех человек, посещавших КНР в качестве туристов, оперативно госпитализировали. При проведении скрининговых исследований у этих пациентов выявлен грипп.
В управлении Роспотребнадзора отметили, что в регионе имеется весь спектр необходимого лабораторного оборудования для возможного подтверждения коронавирусной инфекции, в аэропорту Храброво проведены необходимые учения с персоналом.
По данным регионального министерства здравоохранения, все медицинские организации региона полностью готовы к приему пациентов инфекционного профиля, в том числе с подозрением на коронавирус. Обучены сотрудники этих учреждений, приемных отделений, службы скорой медицинской помощи. Медучреждения оснащены необходимым оборудованием, средствами индивидуальной защиты пациентов и медработников.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
502062
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусакоронавирусыРоспотребнадзорКитайУханьКалининградВ мире
Рекомендуем
Торговое судно SS Cotopaxi
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Конституция Российской Федерации
Песков прокомментировал идею ввести термин "Верховный правитель"
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Михаил Фридман
Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру
Мужчина в защитной маске в метро Шанхая
СМИ: китайские ученые нашли вещество, способное сдерживать коронавирус
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Эксперт рассказал об "отвратительном" поведении экс-главы Чувашии
Поиски пропавшего подростка в Смоленской области
В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп
Игорь Новиков
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
Освобождение советскими войсками узников концлагеря Аушвиц
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Компрессорная станция
России грозит плохой триумф: обогнать США и Европу по ценам на газ
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров предложил назвать районы Грозного в честь чеченских героев
Свадебные кольца
Житель Омска женился в 92 года и умер
На месте ДТП в Аксайском районе Ростовской области. Стоп-кадр видео
Число погибших в ДТП с автобусом под Ростовом-на-Дону выросло до двух
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
11:51В Индии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
11:51В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп
11:48Космонавтов МКС встретят на вездеходе из-за снега
11:48Минздрав: сведения о клинических особенностях коронавируса ограничены
11:43Патриарх призвал верующих участвовать в дискуссиях в медиапространстве
11:43В Минздраве рассказали, кто менее восприимчив к новому коронавирусу
11:42На Филиппинах выявили первый случай заражения новым коронавирусом
11:41Россия выделит до 20 миллионов долларов фонду ООН на помощь Сирии
11:40Минздрав опубликовал рекомендации по лечению нового коронавируса
11:36Запуск двух спутников связи "Экспресс" с Байконура перенесли на апрель
11:35Иудеи: у человека есть возможность возвращать мир к гармонии
11:35В Коми трактор провалился под лед на переправе
11:32Борода: рождение и воспитание детей - один из важнейших смыслов жизни
11:32Путин сообщил, что помилованная Иссахар не пересекала границу России
11:31Правительство проиндексирует социальные выплаты и пособия с февраля
11:29На Дальнем Востоке появятся рестораны McDonald's
11:29Пленум межсоборного присутствия обсудит проекты документов РПЦ
Лента новостейМолния