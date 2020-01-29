В Калининграде у прибывших из Китая туристов выявили грипп

КАЛИНИНГРАД, 29 янв - РИА Новости. Случаев заболевания коронавирусом в Калининградской области не зарегистрировано, у туристов, посещавших КНР, выявили грипп, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку. Вирус распространился за пределы КНР. По данным на среду, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5999 человек, из них 132 скончались.
"По состоянию на 29 января, случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе не зарегистрировано. В пограничных пунктах пропуска продолжается контроль за прибывающими из-за рубежа лицами с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. В январе проведен санитарно-карантинный контроль в отношении 49,5 тысячи пассажиров, случаев инфекционных заболеваний выявлено не было", - говорится в сообщении.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, кроме пограничных пунктов пропуска отслеживаются все ситуации, связанные с прибывшими из Китая и обратившимися за медицинской помощью с симптомами острых респираторных инфекций. Трех человек, посещавших КНР в качестве туристов, оперативно госпитализировали. При проведении скрининговых исследований у этих пациентов выявлен грипп.
В управлении Роспотребнадзора отметили, что в регионе имеется весь спектр необходимого лабораторного оборудования для возможного подтверждения коронавирусной инфекции, в аэропорту Храброво проведены необходимые учения с персоналом.
По данным регионального министерства здравоохранения, все медицинские организации региона полностью готовы к приему пациентов инфекционного профиля, в том числе с подозрением на коронавирус. Обучены сотрудники этих учреждений, приемных отделений, службы скорой медицинской помощи. Медучреждения оснащены необходимым оборудованием, средствами индивидуальной защиты пациентов и медработников.
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