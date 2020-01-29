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2020-01-29T21:03+0300
https://ria.ru/20200129/1564032055.html
Небензя рассказал об ожиданиях от доклада Гутерреша по Сирии
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РИА Новости

Небензя рассказал об ожиданиях от доклада Гутерреша по Сирии

21:03 29.01.2020
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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ООН, 29 янв – РИА Новости. Россия ждет, что генсек ООН Антониу Гутерреш в своем докладе расскажет о способах доставки гуманитарной помощи Сирии внутри страны, а не из-за ее пределов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм был установлен резолюцией СБ ООН 2165 и продлевался ежегодно. Согласно этой резолюции, гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата.
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В начале января СБ ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах было решено сократить с четырех до двух. Действующими остались пункты на границе с Турцией: Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава. За такое решение выступали Россия, Китай, Сирия. В частности, согласно позиции России, необходимость в дух пограничных переходах отпала, так как ситуация "на земле" изменилась. По словам российской стороны, сирийские власти взяли под контроль ранее удерживаемые террористами территории и в состоянии сами доставлять туда гуманитарные грузы. Сокращение числа погранпереходов крайне не устраивает западных партнеров по СБ.
Совбез попросил генерального секретаря ООН представить Совету Безопасности к концу февраля 2020 года доклад о целесообразности использования альтернатив пункту Эль-Ярубия (на границе с Ираком) для того, чтобы "гуманитарная помощь, включая медицинские и хирургические принадлежности, доходила до нуждающихся по всей Сирии по самым прямым маршрутам".
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В ходе обсуждения гуманитарной ситуации в Сирии в среду ряд западных представителей, в частности США, Великобритании, Бельгии, заявили о том, что резолюция с решением сократить до двух число пограничных переходов была принята из-за позиции России, и теперь в ряде регионов Сирии ухудшается гуманитарная обстановка.
"Вместо того чтобы нагнетать здесь страсти, мы бы порекомендовали Управлению Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам поскорее наладить эффективное сотрудничество с законными властями в Дамаске. Это в интересах ООН и всех нас", - сказал Небензя на заседании СБ ООН в среду.
"Мы ожидаем увидеть в февральском докладе ООН информацию об альтернативных путях доставки гумпомощи с территории Сирии. Альтернатива Ярубии и возможности для доставки гумпомощи в провинцию Хасеке есть. Мы бы хотели услышать о предпринятых шагах в этом направлении и достигнутых результатах", - указал Небензя.
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Война в СирииАнтониу ГутеррешВасилий НебензяСирияООНВ мире
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