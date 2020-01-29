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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
2020-01-29T21:01+0300
https://ria.ru/20200129/1564031948.html
В Тульской области проводят медосмотры для выявления коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564031813_0:159:3359:2048_1036x0_80_0_0_20cfd488f0e5965749cd9eed83c3213a.jpg
РИА Новости

В Тульской области проводят медосмотры для выявления коронавируса

21:01 29.01.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиМедосмотр для выявления коронавируса в Тульской области
Медосмотр для выявления коронавируса в Тульской области
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 29 янв - РИА Новости. Профилактические осмотры сотрудников предприятий и студентов, прибывших из Китайской Народной Республики, начали проводить в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Тульская область стала одним из первых регионов, подключившихся к мониторингу ситуации для недопущения распространения коронавируса на территории региона",- сказал собеседник агентства.
По поручению губернатора области Алексея Дюмина и в соответствии с постановлением Главного санитарного врача РФ в регионе уже сформирован и утвержден комплексный план мероприятий по предупреждению завоза и распространения на территории Тульской области коронавирусной инфекции.
"В рамках его исполнения уже с 24 января в Тульской области начато проведение профилактических осмотров сотрудников предприятий и студентов, прибывших из Китайской Народной Республики", - сообщили в пресс-службе.
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Кроме того Дюмин поручил усилить работу с турагентствами по информированию жителей региона, выезжающих в страны, где зафиксированы случаи заболевания, о способах профилактики.
В правительстве отметили, что в Тульской области на сегодняшний день случаев заражения короновирусом не зарегистрировано.
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