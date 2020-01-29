В Тульской области проводят медосмотры для выявления коронавируса

ТУЛА, 29 янв - РИА Новости. Профилактические осмотры сотрудников предприятий и студентов, прибывших из Профилактические осмотры сотрудников предприятий и студентов, прибывших из Китайской Народной Республики , начали проводить в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

"Тульская область стала одним из первых регионов, подключившихся к мониторингу ситуации для недопущения распространения коронавируса на территории региона",- сказал собеседник агентства.

По поручению губернатора области Алексея Дюмина и в соответствии с постановлением Главного санитарного врача РФ в регионе уже сформирован и утвержден комплексный план мероприятий по предупреждению завоза и распространения на территории Тульской области коронавирусной инфекции.

"В рамках его исполнения уже с 24 января в Тульской области начато проведение профилактических осмотров сотрудников предприятий и студентов, прибывших из Китайской Народной Республики", - сообщили в пресс-службе.

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Кроме того Дюмин поручил усилить работу с турагентствами по информированию жителей региона, выезжающих в страны, где зафиксированы случаи заболевания, о способах профилактики.