Совет ЕС окончательно одобрит договор о Brexit в четверг

БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости, Мария Князева. Совет стран Евросоюза должен в четверг окончательно одобрить договор о Brexit, завершив тем самым необходимые формальности для выхода Великобритании из ЕС 31 января, заявил глава Европарламента Давид Сассоли после голосования по соглашению о "разводе" в Европарламенте в среду.
"Европарламент дал свое согласие большинством голосов на договор об отделении. Теперь завтра Совет должен дать свое окончательное одобрение, чтобы завершить все необходимые формальности, чтобы Великобритания могла выйти из Евросоюза в полночь 31 января", - сказал он.