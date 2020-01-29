Совет ЕС окончательно одобрит договор о Brexit в четверг

"Европарламент дал свое согласие большинством голосов на договор об отделении. Теперь завтра Совет должен дать свое окончательное одобрение, чтобы завершить все необходимые формальности, чтобы Великобритания могла выйти из Евросоюза в полночь 31 января", - сказал он.