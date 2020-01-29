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Совет ЕС окончательно одобрит договор о Brexit в четверг
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РИА Новости

Совет ЕС окончательно одобрит договор о Brexit в четверг

20:52 29.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСессия Европейского парламента в Страсбурге
Сессия Европейского парламента в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости, Мария Князева. Совет стран Евросоюза должен в четверг окончательно одобрить договор о Brexit, завершив тем самым необходимые формальности для выхода Великобритании из ЕС 31 января, заявил глава Европарламента Давид Сассоли после голосования по соглашению о "разводе" в Европарламенте в среду.
"Европарламент дал свое согласие большинством голосов на договор об отделении. Теперь завтра Совет должен дать свое окончательное одобрение, чтобы завершить все необходимые формальности, чтобы Великобритания могла выйти из Евросоюза в полночь 31 января", - сказал он.
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Давид СассолиЕвропарламентBrexitЕвросоюзВеликобританияВ мире
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