Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T21:13+0300
https://ria.ru/20200129/1564031342.html
В Москве госпитализировали главу Республики Алтай
https://cdn22.img.ria.ru/images/155202/18/1552021896_0:112:2702:1631_1036x0_80_0_0_9e98da8f9ac6461bd672f2c7f8cc3b46.jpg
РИА Новости

В Москве госпитализировали главу Республики Алтай

20:44 29.01.2020 (обновлено: 21:13 29.01.2020)
10804
© РИА Новости / Александр Тырышкин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы республики Алтай Олег Хорохордин
Временно исполняющий обязанности главы республики Алтай Олег Хорохордин
© РИА Новости / Александр Тырышкин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что находится в больнице из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания.
"Лег на пару дней прокапаться", — цитирует его РБК.
Ранее в СМИ появилась информация, что Хорохордин попал в реанимацию. В пресс-службе губернатора уточнили, что эти данные не вполне соответствуют действительности.
"Олег Леонидович действительно госпитализирован вчера в одну из московских клиник из-за проблем с желудком. Находился <…> в командировке", — заявили представители Хорохордина РБК.
Конкретный диагноз в пресс-службе главы республики не назвали.
71163246
Обсудить 4
Олег ХорохординРеспублика АлтайРоссияПолитика
Рекомендуем
Торговое судно SS Cotopaxi
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Михаил Фридман
Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Конституция Российской Федерации
Песков прокомментировал идею ввести термин "Верховный правитель"
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Эксперт рассказал об "отвратительном" поведении экс-главы Чувашии
Поиски пропавшего подростка в Смоленской области
В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп
Рабочий в защитном костюме дезинфицирует деревню в провинции Шаньдун
Путин впервые прокомментировал распространение коронавируса
Игорь Новиков
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
Мужчина в защитной маске в метро Шанхая
СМИ: китайские ученые нашли вещество, способное сдерживать коронавирус
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова проводит совещание по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ
Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
Освобождение советскими войсками узников концлагеря Аушвиц
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
На месте ДТП в Аксайском районе Ростовской области. Стоп-кадр видео
Число погибших в ДТП с автобусом под Ростовом-на-Дону выросло до двух
Истребитель Т-50 (Су-57)
"Раптор" больше не ровня: каким будет новый российский истребитель
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
11:51В Индии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
11:51В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп
11:48Космонавтов МКС встретят на вездеходе из-за снега
11:48Минздрав: сведения о клинических особенностях коронавируса ограничены
11:43Патриарх призвал верующих участвовать в дискуссиях в медиапространстве
11:43В Минздраве рассказали, кто менее восприимчив к новому коронавирусу
11:42На Филиппинах выявили первый случай заражения новым коронавирусом
11:41Россия выделит до 20 миллионов долларов фонду ООН на помощь Сирии
11:40Минздрав опубликовал рекомендации по лечению нового коронавируса
11:36Запуск двух спутников связи "Экспресс" с Байконура перенесли на апрель
11:35Иудеи: у человека есть возможность возвращать мир к гармонии
11:35В Коми трактор провалился под лед на переправе
11:32Борода: рождение и воспитание детей - один из важнейших смыслов жизни
11:32Путин сообщил, что помилованная Иссахар не пересекала границу России
11:31Правительство проиндексирует социальные выплаты и пособия с февраля
11:29На Дальнем Востоке появятся рестораны McDonald's
11:29Пленум межсоборного присутствия обсудит проекты документов РПЦ
11:27В Киеве выясняют, кто расклеил рекламу партнерства с Россией
Лента новостейМолния