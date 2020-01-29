В Москве госпитализировали главу Республики Алтай

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что находится в больнице из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания.
"Лег на пару дней прокапаться", — цитирует его РБК.
Ранее в СМИ появилась информация, что Хорохордин попал в реанимацию. В пресс-службе губернатора уточнили, что эти данные не вполне соответствуют действительности.
"Олег Леонидович действительно госпитализирован вчера в одну из московских клиник из-за проблем с желудком. Находился <…> в командировке", — заявили представители Хорохордина РБК.
Конкретный диагноз в пресс-службе главы республики не назвали.