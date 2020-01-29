Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС

БРЮССЕЛЬ, 29 янв — РИА Новости, Мария Князева. Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза , свидетельствуют результаты голосования на пленарной сессии ЕП.

Ранее документ прошел необходимые одобрения в Европарламенте. Его подписали глава Европейского совета Шарль Мишель и руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. До этого законопроект об условиях "развода" одобрили в парламенте Великобритании , затем он получил королевскую санкцию и стал законом.

После всех необходимых финальных согласований Великобритания покинет ЕС — это должно произойти в полночь по центральноевропейскому времени 31 января (02:00 мск 1 февраля). Однако до конца нынешнего года в отношениях между Лондоном и Брюсселем ничего не изменится: будет переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.

Одобрение обеими сторонами договора о "разводе" временно снимает угрозу "жесткого" Brexit — когда Великобритания могла резко перестать следовать правилам Евросоюза. Это повлекло бы за собой весьма негативные последствия и для Лондона, и для ЕС, в частности в торговле.

Однако полностью исключать "жесткого" Brexit нельзя и теперь — он может произойти в конце нынешнего года, если стороны не договорятся об условиях дальнейшего сотрудничества в различных сферах и не продлят переходный период.