Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС

БРЮССЕЛЬ, 29 янв — РИА Новости, Мария Князева. Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза, свидетельствуют результаты голосования на пленарной сессии ЕП.
Ранее документ прошел необходимые одобрения в Европарламенте. Его подписали глава Европейского совета Шарль Мишель и руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. До этого законопроект об условиях "развода" одобрили в парламенте Великобритании, затем он получил королевскую санкцию и стал законом.
После всех необходимых финальных согласований Великобритания покинет ЕС — это должно произойти в полночь по центральноевропейскому времени 31 января (02:00 мск 1 февраля). Однако до конца нынешнего года в отношениях между Лондоном и Брюсселем ничего не изменится: будет переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.
Одобрение обеими сторонами договора о "разводе" временно снимает угрозу "жесткого" Brexit — когда Великобритания могла резко перестать следовать правилам Евросоюза. Это повлекло бы за собой весьма негативные последствия и для Лондона, и для ЕС, в частности в торговле.
Однако полностью исключать "жесткого" Brexit нельзя и теперь — он может произойти в конце нынешнего года, если стороны не договорятся об условиях дальнейшего сотрудничества в различных сферах и не продлят переходный период.
Великобритания должна была покинуть союз еще 29 марта 2019 года. Однако из-за трудностей с ратификацией в Британии договора об условиях "развода" и во избежание "жесткого" Brexit, дату выхода страны из Союза пришлось отложить на осень. Но и тогда страна не могла плавно покинуть ЕС, и Brexit перенесли на 31 января.