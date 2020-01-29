В Москве более 60 пациентов интерната эвакуировали из-за возгорания

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Свыше 60 пациентов психоневрологического интерната на западе Свыше 60 пациентов психоневрологического интерната на западе Москвы были эвакуированы после короткого замыкания в электрооборудовании, никто не пострадал, сообщил в среду РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"На улице Полосухина в районе Фили-Давыдково в психоневрологическом интернате номер 4 произошло короткое замыкание светильника с последующим горением на площади менее одного квадратного метра", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в соседний корпус были перемещены 65 человек. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных подразделений.