В Москве более 60 пациентов интерната эвакуировали из-за возгорания

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Свыше 60 пациентов психоневрологического интерната на западе Москвы были эвакуированы после короткого замыкания в электрооборудовании, никто не пострадал, сообщил в среду РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На улице Полосухина в районе Фили-Давыдково в психоневрологическом интернате номер 4 произошло короткое замыкание светильника с последующим горением на площади менее одного квадратного метра", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в соседний корпус были перемещены 65 человек. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных подразделений.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, перемещенные в соседний корпус в целях безопасности пациенты, возвращаются в свое здание. В настоящее время учреждение работает в штатном режиме, пострадавших нет.