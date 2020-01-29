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В Москве более 60 пациентов интерната эвакуировали из-за возгорания
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РИА Новости

В Москве более 60 пациентов интерната эвакуировали из-за возгорания

20:38 29.01.2020 (обновлено: 21:03 29.01.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной охраны. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Свыше 60 пациентов психоневрологического интерната на западе Москвы были эвакуированы после короткого замыкания в электрооборудовании, никто не пострадал, сообщил в среду РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На улице Полосухина в районе Фили-Давыдково в психоневрологическом интернате номер 4 произошло короткое замыкание светильника с последующим горением на площади менее одного квадратного метра", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в соседний корпус были перемещены 65 человек. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных подразделений.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, перемещенные в соседний корпус в целях безопасности пациенты, возвращаются в свое здание. В настоящее время учреждение работает в штатном режиме, пострадавших нет.
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