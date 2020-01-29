Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T20:35+0300
https://ria.ru/20200129/1564031111.html
В Польше заподозрили коронавирус у пассажиров самолета из Франкфурта
https://cdn22.img.ria.ru/images/153219/62/1532196277_0:219:2861:1828_1036x0_80_0_0_f761bad7f3f84ab79e8eddfb07ee80cc.jpg
РИА Новости

В Польше заподозрили коронавирус у пассажиров самолета из Франкфурта

20:35 29.01.2020
3752
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГородская ратуша на улице Длугой Тарг (Длиный рынок). Гданьск, Польша
Городская ратуша на улице Длугой Тарг (Длиный рынок). Гданьск, Польша
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 29 янв – РИА Новости. Самолет из Франкфурта был задержан в аэропорту польского Гданьска из-за подозрений на коронавирус 2019-nCoV, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Ранее власти Польши сообщали, что в стране нет случаев диагностирования нового короновируса, а также нет необходимости вводить чрезвычайные меры безопасности из-за его распространения в мире.
"Поступило сообщение о том, что на борту может находиться человек, который ранее находился на территории Китая, с симптомами простуды", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что самолет, прилетевший из немецкого Франкфурта, был направлен на отдельную стоянку, ситуацию контролировали как сотрудники аэропорта, так и санитарные службы.
Мужчина держит большую летучую лисицу (Бали, Индонезия)
Вчера, 08:00РИА Наука
Коронавирус и не только. Какими болезнями люди заразились от животных
"К счастью, подозрения не подтвердились. Оказалось, что с пассажиркой все в порядке и проблем со здоровьем нет. Все пассажиры покинули борт самолета", - уточнил представитель аэропорта.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
530000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусакоронавирусыПольшаГерманияФранкфурт-на-МайнеКитайГданьскУханьВ мире
Рекомендуем
Аэропорт Толмачево
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Торговое судно SS Cotopaxi
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Мужчина в защитной маске в метро Шанхая
СМИ: китайские ученые нашли вещество, способное сдерживать коронавирус
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме
В Перу число жертв пожара из-за ДТП возросло до 17 человек
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике задержали самолет из Аргентины почти с тонной наркотиков
Конституция Российской Федерации
Песков прокомментировал идею ввести термин "Верховный правитель"
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Эксперт рассказал об "отвратительном" поведении экс-главы Чувашии
Михаил Фридман
Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Здание аэропорта Толмачево в Новосибирске
В Новосибирске экстренно сел самолет из-за проблем с закрылками
Освобождение советскими войсками узников концлагеря Аушвиц
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
В Китае будут наказывать за намеренное заражение коронавирусом
Поиски пропавшего подростка в Смоленской области
В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
11:51В Индии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
11:51В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп
11:48Космонавтов МКС встретят на вездеходе из-за снега
11:48Минздрав: сведения о клинических особенностях коронавируса ограничены
11:43Патриарх призвал верующих участвовать в дискуссиях в медиапространстве
11:43В Минздраве рассказали, кто менее восприимчив к новому коронавирусу
11:42На Филиппинах выявили первый случай заражения новым коронавирусом
11:41Россия выделит до 20 миллионов долларов фонду ООН на помощь Сирии
11:40Минздрав опубликовал рекомендации по лечению нового коронавируса
11:36Запуск двух спутников связи "Экспресс" с Байконура перенесли на апрель
11:35Иудеи: у человека есть возможность возвращать мир к гармонии
11:35В Коми трактор провалился под лед на переправе
11:32Борода: рождение и воспитание детей - один из важнейших смыслов жизни
11:32Путин сообщил, что помилованная Иссахар не пересекала границу России
11:31Правительство проиндексирует социальные выплаты и пособия с февраля
11:29На Дальнем Востоке появятся рестораны McDonald's
11:29Пленум межсоборного присутствия обсудит проекты документов РПЦ
11:27В Киеве выясняют, кто расклеил рекламу партнерства с Россией
Лента новостейМолния