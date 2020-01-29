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Экс-глава СПЧ Федотов готовит предложения по поправкам к Конституции
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РИА Новости

Экс-глава СПЧ Федотов готовит предложения по поправкам к Конституции

20:34 29.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Экс-глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ), профессор факультета права НИУ ВШЭ Михаил Федотов готовит свои предложения к законопроекту по поправкам в Конституцию РФ, которые передаст как в рабочую группу СПЧ, так и в рабочую группу, созданную президентом, сообщил он РИА Новости.
"Я не могу войти в состав рабочей группы СПЧ, поскольку в соответствии с Положением о совете, в нее входят только члены СПЧ. Но те предложения, которые у меня есть по проекту, я передам в эту группу, точно так же, как я передам их непосредственно в ту рабочую группу, которая создана распоряжением президента. У меня есть предложения, я их готовлю, но это не предложения СПЧ, это предложения доктора юридических наук Федотова", - сказал он РИА Новости.
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Федотов подчеркнул, что его замечания имеют исключительно юридический характер.
"Я исхожу из того, что у нас есть федеральный закон 1998 года о порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции, в котором есть определенные правила. В частности, название закона о поправке должно соответствовать содержанию поправки. У нас же в названии говорится об организации публичной власти, а содержание касается и МРОТ, и пенсий. Поэтому, на мой взгляд, закон о поправке надо разделить на два закона. В одном будут социальные поправки, в другом будут поправки, связанные с системой публичной власти", - пояснил Федотов.
По его мнению, эти два законопроекта могут идти в одном пакете, их можно вместе ставить на голосование. Но чтобы не нарушать процедуру принятия закона о поправках, этот закон следовало бы разделить, подчеркнул Федотов. Он также сослался на еще одно требование закона о порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции, согласно которому, одним законом о поправке должны охватываться взаимосвязанные изменения конституционного текста.
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"Например, перераспределение полномочий между резидентом, Государственным советом, правительством, Государственной думой и Советом Федерации – это один блок вопросов. А социальные вопросы: пенсии, индексации, МРОТ - это другой блок вопросов, и их нельзя объединять в один закон о поправке. Обратите внимание: для каждой поправки в Конституцию должен быть отдельный закон. В данном случае поправок две: по организации публичной власти и по социальной проблематике. Следовательно, законов должно быть два. А если будут поддержаны ещё какие-нибудь поправки, выходящие за пределы указанных двух тематических блоков, то придётся делать и третий закон о поправке", - отметил Федотов.
Еще одно его предложение - включить в законопроект переходные положения.
"Сегодня этих переходных положений нет, а это противоречит постановлению Конституционного суда Российской Федерации 2014 года, которое требует, чтобы в законе о поправке были переходные положения, чтобы обеспечить правовую определенность и стабильность правового положения органов, чьи права и интересы затрагиваются вносимой поправкой", - сказал Федотов.
Он добавил, что эти вопросы чисто юридические, но он полагает, что они должны быть решены. По словам Федотова, у него есть также и другие предложения относительно того, что он хотел бы поправить в законопроекте.
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Конституция РФСовет по правам человека при Президенте РФМихаил ФедотовОбщество
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