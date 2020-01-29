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Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП под Волгоградом
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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП под Волгоградом

20:18 29.01.2020
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© Фото : ГУ МВД по Волгоградской областиМесто ДТП с участием автобуса в Волгоградской области
Место ДТП с участием автобуса в Волгоградской области
© Фото : ГУ МВД по Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 29 янв – РИА Новости. Три маленьких девочки в возрасте от 5 месяцев до 3 лет, пострадавшие в ДТП с автобусом под Волгоградом, доставлены в детскую больницу города Камышин, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что на трассе Р-228 в Камышинском районе Волгоградской области опрокинулся в кювет рейсовый автобус Саратов-Пятигорск, в результате ДТП, по информации облздрава, пострадали пять человек, включая троих детей.
"Трое детей (девочки 5 месяцев, 2 и 3 лет) доставлены в Камышинскую детскую городскую больницу. Состояние малышей средней тяжести, стабильное. Еще одна пострадавшая - мама 5-месячной малышки - уже осмотрена травматологами, сейчас она находится с ребёнком в детской больнице", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
По информации облздрава, другая пострадавшая, 55-летняя женщина находится на обследовании в центральной городской больнице Камышина, ее состояние – средней тяжести.
Ранее региональный глав МВД сообщал, что непострадавшие в ДТП пассажиры на попутном автобусе поехали в Волгоград, откуда они отправятся в Пятигорск.
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