Сирийские военные освободили 27 населенных пунктов в Идлибе

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Двадцать семь населенных пунктов в освобожденных районах Идлибской зоны деэскалации перешло на сегодняшний день под контроль правительственных войск САР, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"К сегодняшнему дню под контроль правительственных войск в освобожденных районах Идлибской зоны деэскалации перешло двадцать семь населенных пунктов, в которых также делается все возможное для скорейшего возвращения простых людей к нормальной жизни", - рассказал он.
По имеющимся данным, сюда готовы вернуться от 30 до 50 тысяч жителей, бежавших ранее от произвола террористов на территории, подконтрольные правительству САР.