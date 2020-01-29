Сирийские военные освободили 27 населенных пунктов в Идлибе

В Минобороны раскритиковали слова Помпео о действиях России в Сирии

В Минобороны раскритиковали слова Помпео о действиях России в Сирии

По имеющимся данным, сюда готовы вернуться от 30 до 50 тысяч жителей, бежавших ранее от произвола террористов на территории, подконтрольные правительству САР.