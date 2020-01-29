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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-29T20:09+0300
https://ria.ru/20200129/1564030419.html
Сирийские военные освободили 27 населенных пунктов в Идлибе
https://cdn21.img.ria.ru/images/156388/67/1563886760_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_97f0171ed0e0b247fb63434faeea26d7.jpg
РИА Новости

Сирийские военные освободили 27 населенных пунктов в Идлибе

20:08 29.01.2020 (обновлено: 20:09 29.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоенные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Двадцать семь населенных пунктов в освобожденных районах Идлибской зоны деэскалации перешло на сегодняшний день под контроль правительственных войск САР, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"К сегодняшнему дню под контроль правительственных войск в освобожденных районах Идлибской зоны деэскалации перешло двадцать семь населенных пунктов, в которых также делается все возможное для скорейшего возвращения простых людей к нормальной жизни", - рассказал он.
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По имеющимся данным, сюда готовы вернуться от 30 до 50 тысяч жителей, бежавших ранее от произвола террористов на территории, подконтрольные правительству САР.
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