В ЛНР заявили о гибели ополченца в Донбассе

ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в среду из-за обстрела со стороны украинских силовиков, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Двадцать девятого января 2020 года в 14.55 (совпадает с мск - ред.) в результате зафиксированного нарушения режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины с применением минометов калибром 82 миллиметра и вооружения БМП-2 на направлении Крымское (под контролем Киева - ред.) – Желобок (под контролем ЛНР- ред.) получил ранение, не совместимое с жизнью, военнослужащий Народной милиции ЛНР", - сказали в СЦКК.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил журналистам, что обстрел произошел во время заседания контактной группы по Донбассу в Минске.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения