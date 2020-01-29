В ЛНР заявили о гибели ополченца в Донбассе

"Двадцать девятого января 2020 года в 14.55 (совпадает с мск - ред.) в результате зафиксированного нарушения режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины с применением минометов калибром 82 миллиметра и вооружения БМП-2 на направлении Крымское (под контролем Киева - ред.) – Желобок (под контролем ЛНР- ред.) получил ранение, не совместимое с жизнью, военнослужащий Народной милиции ЛНР", - сказали в СЦКК.