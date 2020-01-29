Трамп подписал новое соглашение по торговле с Канадой и Мексикой

ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Президент США Мексикой. Президент США Дональд Трамп подписал новое соглашение USMCA по торговле с Канадой

В ходе церемонии подписания соглашения американский лидер заявил, что USMCA является "наиболее сбалансированным современным торговым соглашением", которое является победой для всех 50 штатов. По его словам, новые торговые правила приведут к приросту 1,2% ВВП, а также созданию рабочих мест. "Это соглашение является прорывом для американского сельского хозяйства", - сказал он.

Ранее Трамп отмечал, что соглашение создаст значительное число новых возможностей для американских работников, фермеров и бизнесменов — откроет рынки в Канаде и Мексике и снимет барьеры на пути товаров, услуг и инвестиций США.

Новое соглашение о свободной торговле Мексики с США и Канадой USMCA (T-MEC в Мексике) было достигнуто лидерами трех стран в ноябре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию президента США.