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Трамп подписал новое соглашение по торговле с Канадой и Мексикой
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РИА Новости

Трамп подписал новое соглашение по торговле с Канадой и Мексикой

19:52 29.01.2020 (обновлено: 20:36 29.01.2020)
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Leah Millis
ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал новое соглашение USMCA по торговле с Канадой и Мексикой.
Трансляцию вел телеканал Fox News.
В ходе церемонии подписания соглашения американский лидер заявил, что USMCA является "наиболее сбалансированным современным торговым соглашением", которое является победой для всех 50 штатов. По его словам, новые торговые правила приведут к приросту 1,2% ВВП, а также созданию рабочих мест. "Это соглашение является прорывом для американского сельского хозяйства", - сказал он.
Ранее Трамп отмечал, что соглашение создаст значительное число новых возможностей для американских работников, фермеров и бизнесменов — откроет рынки в Канаде и Мексике и снимет барьеры на пути товаров, услуг и инвестиций США.
Новое соглашение о свободной торговле Мексики с США и Канадой USMCA (T-MEC в Мексике) было достигнуто лидерами трех стран в ноябре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию президента США.
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Работа над пересмотром положений Североамериканского договора о свободной торговле (НАФТА) началась в 2017 году и была отмечена рядом конфликтов, включая угрозы администрации Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Канады и Мексики. USMCA пересматривает правила доступа участников на внутренние рынки трех стран, тарифы и некоторые нормы трудового законодательства.
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Дональд ТрампКанадаМексикаСШАВ мире
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