Роспотребнадзор заявил об усилении санитарного контроля на границе

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Санитарно-карантинный контроль на границе России усилен в связи с распространением коронавируса, уточнен алгоритм действий, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Усилен санитарно-карантинный контроль (СКК) в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. В адрес территориальных органов направлен уточненный алгоритм действий, специалистов СКК, организовано и проводится анкетирование возвращающихся из КНР",- говорится в сообщении.
Всего с 31 декабря досмотрено уже более 20 тысяч рейсов, почти 7 тысяч из Китая, уточнили в пресс-службе.
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