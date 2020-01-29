Роспотребнадзор заявил об усилении санитарного контроля на границе

"Усилен санитарно-карантинный контроль (СКК) в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. В адрес территориальных органов направлен уточненный алгоритм действий, специалистов СКК, организовано и проводится анкетирование возвращающихся из КНР",- говорится в сообщении.