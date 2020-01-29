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Роспотребнадзор заявил об усилении санитарного контроля на границе
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РИА Новости

Роспотребнадзор заявил об усилении санитарного контроля на границе

19:51 29.01.2020 (обновлено: 20:00 29.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПассажиры у стойки регистрации в международном аэропорту в Казани
Пассажиры у стойки регистрации в международном аэропорту в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Санитарно-карантинный контроль на границе России усилен в связи с распространением коронавируса, уточнен алгоритм действий, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Усилен санитарно-карантинный контроль (СКК) в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. В адрес территориальных органов направлен уточненный алгоритм действий, специалистов СКК, организовано и проводится анкетирование возвращающихся из КНР",- говорится в сообщении.
Всего с 31 декабря досмотрено уже более 20 тысяч рейсов, почти 7 тысяч из Китая, уточнили в пресс-службе.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыРоспотребнадзорРоссияОбщество
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