Адвокат рассказал о состоянии Винника после суда

ПАРИЖ, 29 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Россиянин Александр Винник, помещенный под стражу во . Россиянин Александр Винник, помещенный под стражу во Франции , находится в состоянии шока, но не планирует прекращать голодовку, сообщил в среду его адвокат Тимофей Мусатов.

Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его перевезли из Греции . В ночь со вторника на среду суд в Париже постановил, что россиянин должен оставаться под стражей.

"У нас есть десять дней для того, что подать апелляцию. Для ее подготовки нужен доступ к документам, к нашему подзащитному. Доступ к документам на сегодняшний день отсутствует. Пока нам в полном объеме не предоставлен весь объем обвинительных заключений и доказательств, которые должны быть нам предъявлены. Ну и плюс ко всему для этой подготовки нам нужно иметь свободный доступ к Александру Виннику, который отсутствует", - сказал Мусатов.

Он отметил, что каждый раз адвокатам требуется от трёх до семи часов, чтобы около получаса пообщаться со своим клиентом. "Это искусственное ограничение, поскольку мы его посещаем непосредственно в камере в той тюрьме, где он содержится, и просто по времени пройти пешком от двери входа в тюрьму до камеры - три минуты, а занимает этот короткий поход от трех до пяти часов", - подчеркнул адвокат.

На уточняющий вопрос о том, действительно ли Винник находится в тюрьме, а не в больнице, как было до этого, Мусатов отметил, что его клиент "находится в отдельном блоке больницы Pitié Salpêtrière, выстроенном как тюрьма, то есть в больнице тюремного типа", где "палата - это камера, рядом с которыми есть врачи, а так - те же камеры одиночного типа".

"Состояние у него ужасное, вчерашний день дал ему ясно понять, что то, что происходило в Греции, - это еще цветочки, и во Франции ничем для него не лучше будет проходить судопроизводство, потому что вчера судопроизводство проходило с катастрофическим нарушением всех его прав. К примеру, я понимаю, что можно бороться с адвокатами, но сугубо больному человеку, судьба которого явно в этот момент решается, не дать и слова высказать в свою защиту в суде, - это, конечно, сильный ход со стороны суда", - добавил адвокат, подчеркнув, что его подзащитный "находится в состоянии шока".

"Ему точно нужна психологическая защита. Учитывая, что у него уже 40 дней голодания, и мои попытки убедить его вчера и позавчера прекратить голодовку вчерашним заседанием сведены на нет. Он категорически отказался ее прекращать", - заключил Мусатов.

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.