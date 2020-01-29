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2020-01-29T19:49+0300
https://ria.ru/20200129/1564029919.html
Адвокат рассказал о состоянии Винника после суда
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РИА Новости

Адвокат рассказал о состоянии Винника после суда

19:49 29.01.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
ПАРИЖ, 29 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Россиянин Александр Винник, помещенный под стражу во Франции, находится в состоянии шока, но не планирует прекращать голодовку, сообщил в среду его адвокат Тимофей Мусатов.
Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его перевезли из Греции. В ночь со вторника на среду суд в Париже постановил, что россиянин должен оставаться под стражей.
"У нас есть десять дней для того, что подать апелляцию. Для ее подготовки нужен доступ к документам, к нашему подзащитному. Доступ к документам на сегодняшний день отсутствует. Пока нам в полном объеме не предоставлен весь объем обвинительных заключений и доказательств, которые должны быть нам предъявлены. Ну и плюс ко всему для этой подготовки нам нужно иметь свободный доступ к Александру Виннику, который отсутствует", - сказал Мусатов.
Он отметил, что каждый раз адвокатам требуется от трёх до семи часов, чтобы около получаса пообщаться со своим клиентом. "Это искусственное ограничение, поскольку мы его посещаем непосредственно в камере в той тюрьме, где он содержится, и просто по времени пройти пешком от двери входа в тюрьму до камеры - три минуты, а занимает этот короткий поход от трех до пяти часов", - подчеркнул адвокат.
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На уточняющий вопрос о том, действительно ли Винник находится в тюрьме, а не в больнице, как было до этого, Мусатов отметил, что его клиент "находится в отдельном блоке больницы Pitié Salpêtrière, выстроенном как тюрьма, то есть в больнице тюремного типа", где "палата - это камера, рядом с которыми есть врачи, а так - те же камеры одиночного типа".
"Состояние у него ужасное, вчерашний день дал ему ясно понять, что то, что происходило в Греции, - это еще цветочки, и во Франции ничем для него не лучше будет проходить судопроизводство, потому что вчера судопроизводство проходило с катастрофическим нарушением всех его прав. К примеру, я понимаю, что можно бороться с адвокатами, но сугубо больному человеку, судьба которого явно в этот момент решается, не дать и слова высказать в свою защиту в суде, - это, конечно, сильный ход со стороны суда", - добавил адвокат, подчеркнув, что его подзащитный "находится в состоянии шока".
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"Ему точно нужна психологическая защита. Учитывая, что у него уже 40 дней голодания, и мои попытки убедить его вчера и позавчера прекратить голодовку вчерашним заседанием сведены на нет. Он категорически отказался ее прекращать", - заключил Мусатов.
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
22 января, 06:03
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Александр ВинникФранцияВ мире
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