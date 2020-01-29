В Италии не подтвердился ни один из случаев заражения коронавирусом

РИМ, 29 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Проверка всех случаев, связанных с подозрением на заражение Проверка всех случаев, связанных с подозрением на заражение коронавирусом 2019-nCoV , не выявила на Апеннинах заболеваний, возбудителем которых является новый тип вируса, сообщило в среду министерство здравоохранения Италии

"В настоящий момент тесты на коронавирус 2019-nCoV во всех подозрительных случаях, отмеченных в Италии, дали негативный результат", - говорится в сообщении Минздрава.

Последний подобный случай был зарегистрирован в неаполитанском госпитале Cotugno. Туда во вторник был доставлен 28-летний гражданин КНР, прибывший на Апеннины из китайской провинции Хубэй, где в декабре была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Мужчина находился в Италии в свадебном путешествии. Однако тесты на коронавирус, проведенные в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме, дали отрицательный результат.

В четверг министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца выступит в Сенате национального парламента с информационным сообщением о ситуации с коронавирусом.

Как сообщили РИА Новости в Высшем институте здравоохранения Италии (Iss), в ближайшее время на базе этого научного учреждения пройдет специальная встреча экспертов-вирусологов, посвященная эпидемии коронавируса 2019-nCoV.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.