В Саратове завели дело на мужчину, натравившего собаку на полицейских

По версии следствия, днем 10 декабря прошлого года 40-летний подозреваемый возле дома №68/70 по улице Чапаева в центре Саратова, будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно с помощью команды "фас" натравил собаку породы итальянский кане-корсо на сотрудников полиции, которые находились при исполнении должностных обязанностей. В результате собака покусала обоих полицейских. Кроме того, подозреваемый оскорбил их грубой нецензурной бранью.