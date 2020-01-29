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В Саратове завели дело на мужчину, натравившего собаку на полицейских
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РИА Новости

В Саратове завели дело на мужчину, натравившего собаку на полицейских

19:45 29.01.2020 (обновлено: 19:46 29.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
САРАТОВ, 29 янв - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении жителя Саратова, подозреваемого в том, что он натравил собаку на двух полицейских, которая их покусала, сообщило в среду областное управление СК РФ.
По версии следствия, днем 10 декабря прошлого года 40-летний подозреваемый возле дома №68/70 по улице Чапаева в центре Саратова, будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно с помощью команды "фас" натравил собаку породы итальянский кане-корсо на сотрудников полиции, которые находились при исполнении должностных обязанностей. В результате собака покусала обоих полицейских. Кроме того, подозреваемый оскорбил их грубой нецензурной бранью.
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"В отношении 40-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ "Применение применения насилия в отношении представителя власти", - говорится в сообщении. Фигуранту дела грозит до пяти лет лишения свободы.
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Следственный комитет РФСаратовРоссияПроисшествия
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