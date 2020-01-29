В Японии сопровождавший туристов из Уханя гид заразился коронавирусом

Празднование Нового года по лунному календарю в Йокогаме, Япония

© AP Photo / Jae C. Hong Празднование Нового года по лунному календарю в Йокогаме, Япония

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Экскурсовод в Экскурсовод в Японии , сопровождавший туристов из китайского Уханя, заразился новым типом коронавируса, передает агентство Киодо

Ранее сообщалось, что коронавирусом инфицирован шофер автобуса, который возил китайских туристов. Таким образом, водитель и гид стали первыми жертвами коронавируса в Японии, случай которых не связан с поездками в Китай. Отмечается, что гид является иностранным гражданином. Он был госпитализирован с симптомами пневмонии неделю назад.

Всего в Японии насчитывается теперь восемь инфицированных.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.