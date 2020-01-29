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Венецианскую комиссию попросят оценить поправки в Конституцию России
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РИА Новости

Венецианскую комиссию попросят оценить поправки в Конституцию России

19:37 29.01.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкМария Пейчинович-Бурич
Мария Пейчинович-Бурич
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Мария Пейчинович-Бурич. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Парламентская Ассамблея Совета Европы попросит Венецианскую комиссию высказать мнение об идее закрепить в Конституции РФ приоритет национального права над рядом норм международного права, заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.
"Что касается вашего вопроса про Венецианскую комиссию, по моей информации, но я не всегда могла отслеживать развитие ситуации из-за своего графика встреч, я так понимаю, что ПАСЕ уже решила запросить мнения Венецианской комиссии. Запроса от одной части организации достаточно. Я думаю, что это хорошо", - сказала генсек, выступая на сессии ПАСЕ.
Конституция Российской Федерации
Вчера, 19:28
Эксперт: поправки в Конституцию защитят историю от фальсификации
Пейчинович-Бурич отметила, что обеспокоена тем фактом, что Россия не единственная страна, где высказываются такие идеи.
"Что касается России, мы не знаем, что будет в итоге, потому что идея была только озвучена. Было бы преждевременно комментировать это", - подчеркнула генсек.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Вчера, 13:59
Крашенинников рассказал об идее поправки к преамбуле Конституции
Ранее в секретариате Венецианской комиссии Совета Европы РИА Новости сообщили, что организация готова содействовать властям РФ в реализации планов по изменению конституции.
Европейская комиссия за демократию через право или Венецианская комиссия - консультативный экспертный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. Она анализирует законы и законопроекты государств-участников, затрагивающие проблемы конституционного права. Документ может быть представлен на заключение комиссии самим заинтересованным государством, другим государством с согласия тот страны, которая принимает документ, а также Парламентской ассамблеей Совета Европы.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
28 января, 11:31
Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан, заявил Клишас
69003237
Обсудить 11
Мария Пейчинович-БуричВенецианская комиссияКонституция РФГосдума РФВладимир ПутинПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Значит всё правильно делаем!!! Пусть оценят своё "бельё", а то наше как то они пытались загрязнить. Хватит!
29 января, 19:47
Руслан Якубик
1900002
плевать. наша страна, наша конституция.
29 января, 19:45
Evgeniy Domichev
1810001
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