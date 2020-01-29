Венецианскую комиссию попросят оценить поправки в Конституцию России

СТРАСБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Парламентская Ассамблея Совета Европы попросит Венецианскую комиссию высказать мнение об идее закрепить в Конституции РФ приоритет национального права над рядом норм международного права, заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.
"Что касается вашего вопроса про Венецианскую комиссию, по моей информации, но я не всегда могла отслеживать развитие ситуации из-за своего графика встреч, я так понимаю, что ПАСЕ уже решила запросить мнения Венецианской комиссии. Запроса от одной части организации достаточно. Я думаю, что это хорошо", - сказала генсек, выступая на сессии ПАСЕ.
Пейчинович-Бурич отметила, что обеспокоена тем фактом, что Россия не единственная страна, где высказываются такие идеи.
"Что касается России, мы не знаем, что будет в итоге, потому что идея была только озвучена. Было бы преждевременно комментировать это", - подчеркнула генсек.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Ранее в секретариате Венецианской комиссии Совета Европы РИА Новости сообщили, что организация готова содействовать властям РФ в реализации планов по изменению конституции.
Европейская комиссия за демократию через право или Венецианская комиссия - консультативный экспертный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. Она анализирует законы и законопроекты государств-участников, затрагивающие проблемы конституционного права. Документ может быть представлен на заключение комиссии самим заинтересованным государством, другим государством с согласия тот страны, которая принимает документ, а также Парламентской ассамблеей Совета Европы.