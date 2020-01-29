Венецианскую комиссию попросят оценить поправки в Конституцию России

"Что касается вашего вопроса про Венецианскую комиссию, по моей информации, но я не всегда могла отслеживать развитие ситуации из-за своего графика встреч, я так понимаю, что ПАСЕ уже решила запросить мнения Венецианской комиссии. Запроса от одной части организации достаточно. Я думаю, что это хорошо", - сказала генсек, выступая на сессии ПАСЕ.

Пейчинович-Бурич отметила, что обеспокоена тем фактом, что Россия не единственная страна, где высказываются такие идеи.

"Что касается России, мы не знаем, что будет в итоге, потому что идея была только озвучена. Было бы преждевременно комментировать это", - подчеркнула генсек.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию , Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.

Ранее в секретариате Венецианской комиссии Совета Европы РИА Новости сообщили, что организация готова содействовать властям РФ в реализации планов по изменению конституции.