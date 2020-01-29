Волков: протоиерей Всеволод Чаплин привел к вере многих людей

Протоиерей Всеволод Чаплин беседует с участниками автопробега по Садовому кольцу в поддержку РПЦ на проспекте академика Сахарова в Москве

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости, Сергей Стефанов. Известный московский священник протоиерей Всеволод Чаплин был глубоко преданным Церкви человеком и привел к вере многих людей, заявил РИА Новости бывший пресс-секретарь патриарха, а ныне глава информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков, присутствовавший в среду на отпевании Чаплина в храме Феодора Студита в Москве.

Священнослужитель скоропостижно скончался в воскресенье у храма после службы на 52-м году жизни.

"Отец Всеволод был глубоко преданным Церкви человеком, который все время своей жизни тратил на то, что он полагал полезным для нее. И выстраивание диалога с самыми разными людьми, которое он - с одной стороны, по долгу службы, с другой, по сути своей веры - осуществлял в жизни, характеризует его как человека, который очень глубоко понял, что такое христианство. Христианство - это диалог и готовность общаться с другим, готовность принимать другого", - сказал Волков.

© РИА Новости / Ольга Липич Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина, храм Федора Студита у Никитских ворот, Москва. 29 января 2020 © РИА Новости / Ольга Липич Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина, храм Федора Студита у Никитских ворот, Москва. 29 января 2020

По его словам, благодаря отцу Всеволоду очень многие люди, в том числе находящиеся во власти, пришли в церковь, заинтересовались православием. "И как мне кажется, это было очень важным в его служении, и так его можно, наверное, охарактеризовать – как человека, который глубоко почувствовал эту суть Церкви, состоящую в общении", - отметил собеседник агентства.

Лично для него, добавил Волков, Чаплин "всегда был и остается замечательным примером и пастыря, и в хорошем смысле церковного бюрократа, чиновника, который никогда не забывал человека, никогда не был безразличен и невнимателен к другому".

Говоря об участниках поминальной службы, он сообщил, что проводить отца Всеволода в последний путь пришли священнослужители из близлежащих храмов, а также его многочисленные коллеги, друзья, подчиненные.

© РИА Новости / Сергей Стефанов Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина в храме святого Феодора Студита у Никитских ворот © РИА Новости / Сергей Стефанов Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина в храме святого Феодора Студита у Никитских ворот

"Очень трогательно было видеть здесь и сотрудников отдела внешних церковных связей, и многочисленных представителей Московского духовенства. Были представители самых разных взглядов - и более консервативной части нашей церковной общественности, и люди, придерживающиеся более открытых к обществу взглядов... И это все тоже, наверное, глубоко определяет суть служения почившего", - заключил Волков.

Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина прошло в среду в храме преподобного Феодора Студита, в котором он был настоятелем. Священник был похоронен на Троекуровском кладбище.

В 1985 году Чаплин поступил на работу в издательский совет Московского патриархата, затем продолжил трудиться в отделе внешних церковных связей. В 2009-2015 годах он возглавлял отдел Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом, где и стал широко известен. Всего работе в синодальных учреждениях священник отдал более 30 лет.