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ВОЗ повторно созовет заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу
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РИА Новости

ВОЗ повторно созовет заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу

19:31 29.01.2020
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© Фото : Wikipedia/Yann ForgetШтаб-квартира ВОЗ в Женеве
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
© Фото : Wikipedia/Yann Forget
ЖЕНЕВА, 29 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января повторно созовет заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой коронавируса в Китае, говорится в распространенном в среду заявлении ВОЗ.
"Чрезвычайный комитет по новому коронавирусу (2019-nCoV) вновь созывается генеральным директором ВОЗ в четверг, 30 января", - говорится в заявлении.
Комитет должен определить, является ли новая вспышка "чрезвычайной ситуацией" в области здравоохранения, вызывающей международную озабоченность.
Первая встреча чрезвычайного комитета ВОЗ состоялась на прошлой неделе. Тогда гендиректор организации принял решение, что объявлять новый коронавирус ЧС международного значения пока рано.
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