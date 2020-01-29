ВОЗ повторно созовет заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу

ЖЕНЕВА, 29 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января повторно созовет заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой коронавируса в Китае, говорится в распространенном в среду заявлении ВОЗ.
"Чрезвычайный комитет по новому коронавирусу (2019-nCoV) вновь созывается генеральным директором ВОЗ в четверг, 30 января", - говорится в заявлении.
Комитет должен определить, является ли новая вспышка "чрезвычайной ситуацией" в области здравоохранения, вызывающей международную озабоченность.
Первая встреча чрезвычайного комитета ВОЗ состоялась на прошлой неделе. Тогда гендиректор организации принял решение, что объявлять новый коронавирус ЧС международного значения пока рано.