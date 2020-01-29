Сирийская армия предприняла контрнаступление в Алеппо и Идлибе

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Правительственные войска Сирии в ответ на агрессию боевиков предприняли контрнаступление, сообщил руководитель российского Правительственные войска Сирии в ответ на агрессию боевиков предприняли контрнаступление, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Он отметил, что удары наносились исключительно по позициям, технике и скоплениям боевиков, сконцентрированным в западных пригородах Алеппо , а также в районе городов Маарет-эн-Нуман и Серакаб провинции Идлиб

"Мирное население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали", — подчеркнул Боренков, отметив, что это признали и западные неправительственные организации.

Генерал сообщил также, что с 9 января в результате обстрелов и столкновений с боевиками погибли 211 сирийских военнослужащих, свыше трехсот получили ранения.

Помимо этого, за такой же период из-за обстрелов террористов погиб 121 мирный житель, 254 человека поручили ранения.

Сирийское государственное агентство САНА, в свою очередь, сообщило, что правительственные войска выбили террористов из нескольких районов, прилегающих к западным окраинам Алеппо. Они взяли под контроль Рашидин-5, склады с ГСМ в окрестностях Мараты и оружейные склады Хан-Тумана.