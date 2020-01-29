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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-29T20:38+0300
https://ria.ru/20200129/1564029171.html
Сирийская армия предприняла контрнаступление в Алеппо и Идлибе
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564009335_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_84531062a1cd1c1286dbb833dce78e4e.jpg
РИА Новости

Сирийская армия предприняла контрнаступление в Алеппо и Идлибе

19:29 29.01.2020 (обновлено: 20:38 29.01.2020)
18427
© Фото : SANAСирийские военные в провинции Идлиб
Сирийские военные в провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Правительственные войска Сирии в ответ на агрессию боевиков предприняли контрнаступление, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Он отметил, что удары наносились исключительно по позициям, технике и скоплениям боевиков, сконцентрированным в западных пригородах Алеппо, а также в районе городов Маарет-эн-Нуман и Серакаб провинции Идлиб.
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"Мирное население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали", — подчеркнул Боренков, отметив, что это признали и западные неправительственные организации.
Генерал сообщил также, что с 9 января в результате обстрелов и столкновений с боевиками погибли 211 сирийских военнослужащих, свыше трехсот получили ранения.
Помимо этого, за такой же период из-за обстрелов террористов погиб 121 мирный житель, 254 человека поручили ранения.
Сирийское государственное агентство САНА, в свою очередь, сообщило, что правительственные войска выбили террористов из нескольких районов, прилегающих к западным окраинам Алеппо. Они взяли под контроль Рашидин-5, склады с ГСМ в окрестностях Мараты и оружейные склады Хан-Тумана.
Армия начала наступление в связи с ежедневными обстрелами жилых кварталов Алеппо террористами, в результате которых погибли десятки мирных граждан.
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Обсудить 12
Война в СирииЦентр по примирению в СирииАлеппоВойна в СирииИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
Популярные комментарии
Так Алеппо уже года два как свободен, так нам сказали Минобороны! Или кто-то заврался...?
29 января, 20:06
kumalisska
11410048
Так держать !!! Даёшь Идлиб и границу с Турцией !!! )))
29 января, 19:30
yyyu55 yu55
4910012
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