Эксперт: поправки в Конституцию защитят историю от фальсификации

Ранее Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию. В состав группы также вошла ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" Елена Цунаева.

Член рабочей группы по изменению конституции Алексей Пушков сообщал РИА Новости, что пермские законодатели и общественники во время обсуждения поправок в Конституцию РФ поддержали идею закрепления в преамбуле закона статуса России как державы-победителя во Второй мировой войне.

Как сообщила РИА Новости Цунаева, в среду Волгограде состоялось обсуждение предложенных президентом поправок в Конституцию, в нем приняли участие представители общественной палаты региона, депутского корпуса, добровольцы "Поискового движения России", активисты ОНФ. По ее словам, отдельно общественники выделили тему исторической памяти.

"Это важно, чтобы была зафиксирована позиция и граждан и государства, наше особенное, трепетное отношение истории и культуре. Это знак иностранным государствам, конкретный шаг к тому, чтобы показать, что мы готовы защищать наше прошлое от нападок, фальсификаций", - сообщила РИА Новости Цунаева.

Кроме того, во время обсуждения были затронуты вопросы индексации пенсий, местное самоуправление. Цунаева отметила, что все предположения будут систематизированы и направлены в соответствующие органы.