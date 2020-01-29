Эксперт: поправки в Конституцию защитят историю от фальсификации

ВОЛГОГРАД, 29 янв - РИА Новости. Поправки в Конституцию, закрепляющие статус России как державы-победителя во Второй мировой войне, помогут защитить историю от нападок и фальсификации, считает член рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию Елена Цунаева.
Ранее Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию. В состав группы также вошла ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" Елена Цунаева.
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Член рабочей группы по изменению конституции Алексей Пушков сообщал РИА Новости, что пермские законодатели и общественники во время обсуждения поправок в Конституцию РФ поддержали идею закрепления в преамбуле закона статуса России как державы-победителя во Второй мировой войне.
Как сообщила РИА Новости Цунаева, в среду Волгограде состоялось обсуждение предложенных президентом поправок в Конституцию, в нем приняли участие представители общественной палаты региона, депутского корпуса, добровольцы "Поискового движения России", активисты ОНФ. По ее словам, отдельно общественники выделили тему исторической памяти.
"Это важно, чтобы была зафиксирована позиция и граждан и государства, наше особенное, трепетное отношение истории и культуре. Это знак иностранным государствам, конкретный шаг к тому, чтобы показать, что мы готовы защищать наше прошлое от нападок, фальсификаций", - сообщила РИА Новости Цунаева.
Кроме того, во время обсуждения были затронуты вопросы индексации пенсий, местное самоуправление. Цунаева отметила, что все предположения будут систематизированы и направлены в соответствующие органы.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию , Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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