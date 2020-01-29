Макрон обвинил Эрдогана в "нарушении обещания" по Ливии

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент Франции Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана в том, что тот "нарушил обещание", данное на берлинской конференции по Ливии, относительно иностранного вмешательства в ливийский конфликт.

"Я бы хотел выразить свое беспокойство относительно действий Турции в данный момент, которые прямо противоречат тому, что президент Эрдоган обещал сделать в ходе берлинской конференции", - заявил Макрон в ходе пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, видеозапись которой опубликована в Twitter Елисейского дворца.

По словам французского президента, последние несколько дней, они наблюдали, как Турция продолжает переброску боевиков из Сирии в Ливию.

"Это явное и очень серьезное нарушение того, что было достигнуто в Берлине. Это нарушение обещания, это посягательство на суверенитет Ливии и на безопасность европейцев и жителей региона Сахеля", - добавил президент.

Шестая по счету конференция по урегулированию в Ливии прошла 19 января в Берлине. На нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Участники берлинской конференции по Ливии обязались положить конец иностранному вмешательству в ливийский конфликт и поддержали эмбарго на поставки оружия в эту страну. Кроме того, участники конференции призвали стороны конфликта заключить соглашение о постоянном прекращении огня.