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Макрон обвинил Эрдогана в "нарушении обещания" по Ливии
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РИА Новости

Макрон обвинил Эрдогана в "нарушении обещания" по Ливии

19:27 29.01.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана в том, что тот "нарушил обещание", данное на берлинской конференции по Ливии, относительно иностранного вмешательства в ливийский конфликт.
"Я бы хотел выразить свое беспокойство относительно действий Турции в данный момент, которые прямо противоречат тому, что президент Эрдоган обещал сделать в ходе берлинской конференции", - заявил Макрон в ходе пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, видеозапись которой опубликована в Twitter Елисейского дворца.
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По словам французского президента, последние несколько дней, они наблюдали, как Турция продолжает переброску боевиков из Сирии в Ливию.
"Это явное и очень серьезное нарушение того, что было достигнуто в Берлине. Это нарушение обещания, это посягательство на суверенитет Ливии и на безопасность европейцев и жителей региона Сахеля", - добавил президент.
Шестая по счету конференция по урегулированию в Ливии прошла 19 января в Берлине. На нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Участники берлинской конференции по Ливии обязались положить конец иностранному вмешательству в ливийский конфликт и поддержали эмбарго на поставки оружия в эту страну. Кроме того, участники конференции призвали стороны конфликта заключить соглашение о постоянном прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Хафтара.
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