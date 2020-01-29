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В Подмосковье проверят историю о банде подростков, избивших школьника
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РИА Новости

В Подмосковье проверят историю о банде подростков, избивших школьника

19:21 29.01.2020
1329
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Следователи в Подмосковье проверят информацию СМИ о банде подростков, которая избила 15-летнего школьника, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
В среду в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет об избиении 15-летнего школьника группой подростков во дворе дома в Красногорске. Проверяя информацию, СК установил, что в сентябре 2019 года полицейские по данному факту проводили проверку, но подростков не привлекли к ответственности из-за возраста.
В СМИ также появилась информация, что жители Красногорска боятся группы подростков, которая уже полгода их терроризирует, нападает, жестоко избивает и сверстников, и взрослых, совершает кражи и вымогательства. Жители пишут обращения в полицию и мэрию, но ответов не получают. Они требуют отправить всех участников банды за решетку.
"Организована проверка, в рамках которой будет установлено, проводились ли с подростками профилактические мероприятия, направленные на предотвращение подобных ситуаций", - говорится в сообщении.
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1110377
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Ольга ВрадийСледственный комитет РФКрасногорскМосковская областьРоссияПроисшествия
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