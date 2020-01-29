В Подмосковье проверят историю о банде подростков, избивших школьника

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Следователи в Следователи в Подмосковье проверят информацию СМИ о банде подростков, которая избила 15-летнего школьника, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

В среду в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет об избиении 15-летнего школьника группой подростков во дворе дома в Красногорске. Проверяя информацию, СК установил, что в сентябре 2019 года полицейские по данному факту проводили проверку, но подростков не привлекли к ответственности из-за возраста.

В СМИ также появилась информация, что жители Красногорска боятся группы подростков, которая уже полгода их терроризирует, нападает, жестоко избивает и сверстников, и взрослых, совершает кражи и вымогательства. Жители пишут обращения в полицию и мэрию, но ответов не получают. Они требуют отправить всех участников банды за решетку.