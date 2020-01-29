В ЕР прокомментировали отставку Игнатьева с поста главы Чувашии

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Ситуация, сложившаяся с отстранением от должности губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, повторится с каждым, кто не слышит президента, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Президент России Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Олег Николаев.
"Так будет с каждым чиновником, который не слышит президента. Независимо от должности или статуса", - отметил Турчак.
Ответственный секретарь комиссии ЕР по этике Евгений Ревенко напомнил, что Путин четко сказал об обязанности чиновников и начальников всех уровней "уважительно относиться к людям". Никому не позволительно их оскорблять, проявляя чванство и высокомерие, добавил Ревенко. Именно поэтому в партии приняли решение об исключении Игнатьева из своих рядов.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как экс-глава Чувашии, который являлся членом "Единой России", подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики в четверг. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом глава МЧС Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева.
В понедельник комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генерального совета партии исключить Игнатьева из ЕР за нарушение этических норм. Сам Игнатьев на еженедельном совещании в Доме правительства республики в понедельник заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС. Также он назвал скандал с ключами "происками конкурентов". Во вторник решением президиума генсовета ЕР Игнатьев был исключен из партии.