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Эксперт назвал отставку Игнатьева сигналом чиновникам
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РИА Новости

Эксперт назвал отставку Игнатьева сигналом чиновникам

19:14 29.01.2020
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© Фото : пресс-служба Администрации Главы Чувашской РеспубликиГлава Чувашии Михаил Игнатьев во время смотра и вручения аварийно-спасательной техники
Глава Чувашии Михаил Игнатьев во время смотра и вручения аварийно-спасательной техники
© Фото : пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Отставкой главы Чувашии Михаила Игнатьева чиновников предупредили о необходимости соблюдать нормы приличия, заявил РИА Новости лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Президент России Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Олег Николаев.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев во время смотра и вручения аварийно-спасательной техники
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Цветков отметил, что такое решение - очевидное и правильное. "В последнее время деятельность Игнатьева сопровождали скандалы, причем сам экс-глава Чувашии предпочитал не извиняться за свое поведение, а искал себе оправдания. Он совершенно потерял связь с народом и с реальностью", - считает он.
По мнению лидера "Сильной России", увольнением Игнатьеву напомнили, что моральный облик чиновника не менее важен, чем его профессиональные качества.
"Это абсолютно правильная позиция президента, который на своем примере показывает, насколько важна коммуникация с людьми, насколько важно их слышать. А такая молниеносная реакция на самом верху – это четкий сигнал всем чиновникам о необходимости соблюдать элементарные нормы приличия и сто раз думать, прежде чем что-то делать или говорить", - сказал Цветков.
За короткое время Игнатьев оказался в центре двух публичных скандалов. На праздновании Дней российской и чувашской печати в Чебоксарах тогда еще глава Чувашии призывал провластные СМИ "мочить" журналистов и блогеров, критикующих власть. Позже он извинился за это высказывание, пояснив, что призывал журналистское сообщество к публичному порицанию непорядочных коллег.
Через несколько дней в соцсетях и СМИ начало расходиться видео, на котором Игнатьев подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. В местном главке МЧС назвали это "дружеской шуткой", а глава МЧС РФ Евгений Зиничев счел такое поведение недопустимым. Комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генерального совета партии исключить Игнатьева из ЕР за нарушение этических норм. Сам Игнатьев заявил, что уважает сотрудников МЧС, а разгоревшийся скандал назвал "происками конкурентов".
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийШутка на грани фола
Шутка на грани фола
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Шутка на грани фола
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Михаил ИгнатьевВладимир ПутинЧувашияРоссияПолитика
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