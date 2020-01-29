Слуцкий прокомментировал отмену визита делегации из Нидерландов

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Скандал с отменой визита парламентской делегации Скандал с отменой визита парламентской делегации Нидерландов Россию мог быть заранее спровоцирован; приглашение посетить РФ было отправлено заранее, нидерландская сторона могла сформировать состав делегации без фигурантов "чёрных списков", считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

Ранее Нидерланды отменили запланированный на февраль визит парламентской делегации в Россию после того, как одному из депутатов было отказано во въезде в страну, сообщила газета Algemeen Dagblad. Как пишет газета, политик из партии "Демократы 66" Шурд Шурдсма (Sjoerd Sjoerdsma) попал в список лиц, которым запрещен въезд на территорию России. О причинах запрета не сообщается.

"Не исключаю, что скандал с отменой визита парламентской делегации Нидерландов в Россию мог быть заранее спровоцирован. Приглашение посетить Москву и провести серию консультаций по линии Государственной думы было направлено за моей подписью далеко заблаговременно, и нидерландская сторона могла сформировать состав делегации без фигурантов "чёрных списков", - сказал Слуцкий журналистам.

Удивление, по его словам, вызывает также то, что обсуждение вопроса было перенесено в медийную плоскость с учётом высказывания всех озабоченностей российской стороны по дипломатическим каналам.

"Поэтому, я не исключаю, что заявленное намерение приехать со стороны Нидерландов было изначально игрой на публику", - добавил он.

Кроме того, подчеркнул Слуцкий, "чёрные списки" - это абсолютно зеркальная проекция на развязывание санкционной войны со стороны Евросоюза. "И здесь станам ЕС пенять нужно только на себя", - считает глава комитета ГД.