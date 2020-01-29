Аксаков прокомментировал назначение Николаева врио главы Чувашии

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава комитета ГД по финансовому рынку Глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков (Чувашия) считает, что под руководством врио главы Чувашии Олега Николаева республика сможет в самые короткие сроки "продвинуться вперед" в промышленной аграрной, цифровой и других сферах.

Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев.

"У него огромный опыт: он работал в бизнесе, дальше работал руководителем кредитной организации, был заместителем министра экономики Чувашской республики и курировал работу, опять же, с бизнесом, с предпринимателями. … Мы рассчитываем, что достаточно в короткий срок республика начнет демонстрировать поступательное движение вперед. Одна из самых будет динамичных республик, я в этом уверен. Мы, конечно, будем ему в этом помогать. ... Чувашия – промышленная республика, естественно, промышленность. Чувашия – аграрная республика, естественно, аграрный сектор. ... Чувашия, можно сказать, и цифровая республика, она готовит кадры, которые разъезжают по всей стране и даже по миру", - сказал РИА Новости Аксаков.

Депутат подчеркнул, что в Госдуме Николаев сразу же вырвался в лидеры по рейтингам среди молодых, недавно пришедших депутатов, назвав Николаева системным, профессиональным, опытным политиком, человеком, который немного говорит, но много делает. Также Аксаков выразил уверенность, что Николаев сможет объединить все "здоровые силы" в Республике вне зависимости от партийной принадлежности, и будет требовать не партийной принадлежности, а профессионализма и работы на благо республики.

"Конечно, задача сейчас номер один, цель важнейшая поставлена – рост благосостояния населения, потому что сейчас Чувашия занимает последнее место по уровню доходов в Приволжском федеральном округе. И то, что президент обозначил в своем послании, и вообще, все темы, обозначенные в послании, будут приоритетом", - отметил Аксаков.

Депутат уточнил, что по его мнению президент РФ Владимир Путин принял мудрое решение назначить Николаева врио Чувашской Республики, а также отметил, что знает Николаева больше 25 лет, с того времени, когда Николаев был студентом Аксакова на экономическом факультете.