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В Чехии исключили наличие коронавируса у 20 человек
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РИА Новости

В Чехии исключили наличие коронавируса у 20 человек

19:02 29.01.2020 (обновлено: 20:51 29.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ПРАГА, 29 янв – РИА Новости. Проведенные в лаборатории пражского института здравоохранения тесты исключили подозрения на коронавирус у 20 человек, которые были госпитализированы за последние пять дней в больницах различных городов Чехии с предположением на этот диагноз, сообщила пресс-служба Гигиенической станции Праги.
"По данным на вторую половину дня четверга в лаборатории были проведены тесты с подозрениями на наличие коронавируса у 20 человек, все они негативные. В настоящее время ожидаются результаты тестов еще четверых человек", - говорится в сообщении.
Из 20 обследованных пациентов 15 человек находились на госпитализации в пражской больнице Na Bulovce, остальные пять – в инфекционных отделениях больниц в Злинском, Южно-Чешском, Пардубицком и Моравско-Силезском краях. Большинство из них приехали в Чехию из Китая, по одному человеку – из Бразилии и Мексики.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5999 человек, из них 132 скончались. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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