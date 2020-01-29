В ОБСЕ отметили рост числа гражданских жертв в Донбассе

МИНСК, 29 янв – РИА Новости. Спецпредставитель Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау заявила, что в январе отмечено увеличение числа жертв среди мирного населения Донбасса по сравнению с показателем конца прошлого года, главные причины гибели людей – обстрелы и мины.

"Оценивая общую ситуацию с безопасностью в зоне конфликта, хочу отметить, что число нарушений режима прекращения огня в январе остается ниже среднего уровня прошлого года. Однако число жертв среди гражданского населения, согласно данным СММ ОБСЕ, по сравнению с концом прошлого года возросло. Помимо обстрелов, их главной причиной остаются мины", - заявил Грау журналистам по итогам заседания контактной группы и ее подгрупп в среду в Минске.

В этой связи она призвала стороны конфликта "принять все необходимые меры по соблюдению режима прекращения огня и по усилению противоминной деятельности" и подчеркнула "необходимость обеспечить безопасный и надежный доступ СММ ОБСЕ согласно ее мандату". "Все это является ключевыми условиями для предупреждения гражданских жертв и для мирного решения конфликта", - подчеркнула спецпредставитель ОБСЕ.

Грау добавила, что в целом нынешние заседания контактной группы и ее рабочих подгрупп были ориентированы в основном на имплементацию решений прошедшего в Париже саммита "нормандской четверки"

Спецпредставитель также рассказала, что рабочая подгруппа по безопасности в среду продолжила обсуждение дополнительных участков для разведения сил и средств в Донбассе, эта тема будет в повестке дня и на следующем ее заседании. Также были затронуты вопросы противоминной деятельности. Гуманитарная подгруппа обсудила тему лиц, пропавших без вести. "Хочу отметить, что остается открытым вопрос предоставления полного и безусловного доступа ко всем удерживаемым лицам (в связи с конфликтов в Донбассе – ред.) МККК и другим международным организациям", - подчеркнула Грау.

По ее словам, в центре внимания экономической подгруппы были вопросы водоснабжения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также вопросы выплаты пенсий и обеспечения населения мобильной связью. "Политическая рабочая группа продолжила дискуссию по вопросам, связанным с особым статусом ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей – ред.), а также имплементацией "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - заключила Грау.