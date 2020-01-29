В ОБСЕ отметили рост числа гражданских жертв в Донбассе

"Оценивая общую ситуацию с безопасностью в зоне конфликта, хочу отметить, что число нарушений режима прекращения огня в январе остается ниже среднего уровня прошлого года. Однако число жертв среди гражданского населения, согласно данным СММ ОБСЕ, по сравнению с концом прошлого года возросло. Помимо обстрелов, их главной причиной остаются мины", - заявил Грау журналистам по итогам заседания контактной группы и ее подгрупп в среду в Минске.
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В этой связи она призвала стороны конфликта "принять все необходимые меры по соблюдению режима прекращения огня и по усилению противоминной деятельности" и подчеркнула "необходимость обеспечить безопасный и надежный доступ СММ ОБСЕ согласно ее мандату". "Все это является ключевыми условиями для предупреждения гражданских жертв и для мирного решения конфликта", - подчеркнула спецпредставитель ОБСЕ.
Грау добавила, что в целом нынешние заседания контактной группы и ее рабочих подгрупп были ориентированы в основном на имплементацию решений прошедшего в Париже саммита "нормандской четверки".
Спецпредставитель также рассказала, что рабочая подгруппа по безопасности в среду продолжила обсуждение дополнительных участков для разведения сил и средств в Донбассе, эта тема будет в повестке дня и на следующем ее заседании. Также были затронуты вопросы противоминной деятельности. Гуманитарная подгруппа обсудила тему лиц, пропавших без вести. "Хочу отметить, что остается открытым вопрос предоставления полного и безусловного доступа ко всем удерживаемым лицам (в связи с конфликтов в Донбассе – ред.) МККК и другим международным организациям", - подчеркнула Грау.
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По ее словам, в центре внимания экономической подгруппы были вопросы водоснабжения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также вопросы выплаты пенсий и обеспечения населения мобильной связью. "Политическая рабочая группа продолжила дискуссию по вопросам, связанным с особым статусом ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей – ред.), а также имплементацией "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - заключила Грау.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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