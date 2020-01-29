Новые центры переобучения откроют в Московской области

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Зампред подмосковного правительства Вадим Хромов рассказал, что в регионе откроются новые центры для переобучения, которые помогут жителям дальних районов Подмосковья найти работу поближе к дому. Об этом сообщил телеканал Зампред подмосковного правительства Вадим Хромов рассказал, что в регионе откроются новые центры для переобучения, которые помогут жителям дальних районов Подмосковья найти работу поближе к дому. Об этом сообщил телеканал "360"

"Очень важно – это обучение и переобучение кадров", – подчеркнул зампред.

По его словам, в областных теплицах работает около 60% местных жителей. Остальная часть сотрудников приезжает либо из соседних, либо из дальних регионов. Таким образом, необходимо выяснить, почему местные жители не идут работать туда.

Одной из возможных преград может быть то, что люди не обладают квалификацией и определенными навыками для работы на таких предприятиях.

"Программа будет направлена целевым образом на дальние районы. Мы будем проводить опросы среди жителей, чему надо обучать", – пояснил Хромов.