Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-01-29T19:00+0300
https://ria.ru/20200129/1564028234.html
Новые центры переобучения откроют в Московской области
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564027522_0:69:1500:914_1036x0_80_0_0_1e20ae0fa19831011c38282fdec0a4f7.jpg
РИА Новости

Новые центры переобучения откроют в Московской области

19:00 29.01.2020
24
© РИА Новости / Павел ЛисицынРаботники тепличного комплекса
Работники тепличного комплекса
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Зампред подмосковного правительства Вадим Хромов рассказал, что в регионе откроются новые центры для переобучения, которые помогут жителям дальних районов Подмосковья найти работу поближе к дому. Об этом сообщил телеканал "360".
"Очень важно – это обучение и переобучение кадров", – подчеркнул зампред.
По его словам, в областных теплицах работает около 60% местных жителей. Остальная часть сотрудников приезжает либо из соседних, либо из дальних регионов. Таким образом, необходимо выяснить, почему местные жители не идут работать туда.
Одной из возможных преград может быть то, что люди не обладают квалификацией и определенными навыками для работы на таких предприятиях.
"Программа будет направлена целевым образом на дальние районы. Мы будем проводить опросы среди жителей, чему надо обучать", – пояснил Хромов.
Он отметил, что центры переобучения и центры занятости очень важны, поскольку люди смогут найти работу рядом с домом, и им не придется тратить время на поездки в Москву или другие регионы.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Сотрудники аварийных служб ликвидируют последствия аварии на теплотрассе
Госадмтехнадзор Подмосковья продолжает проверки теплотрасс
Юрий Трутнев
Трутнев рассказал, сколько выделят из федбюджета на соцобъекты в ДФО
Столярная мастерская
Столярную мастерскую построят в Липецкой области для детей-сирот
Монитор с жизненным показателями больного
Два сосудистых и четыре онкоцентра откроют в Подмосковье в 2020 году
Насосный зал РТС МОЭК
МОЭК в 2019 году подключила к теплоснабжению 468 новых объектов
Специалисты МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания
В Подмосковье планируют перевести документы в цифровой вид
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде
В волгоградском ЦПКиО опровергли данные об установке стендов с ошибкой
Участница митинга в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге
"Коммунисты России" хотят создать всероссийскую женскую организацию
Пожар в библиотеке Института общественных наук в Москве
Пожар в здании библиотеки ИНИОН (2015)
Самолет авиакомпании American Airlines. Архивное фото
Авиакомпании из США снизили число рейсов в Китай из-за коронавируса
кадр из фильма Позаботься обо мне (Италия, реж. Марио Витале, 2018)
В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль жанрового кино SPIFF
Мали. Город Бамако
В Мали выпустят на свободу одного из лидеров госпереворота
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Межгосударственные отношения России и Израиля
Птенцы кудрявого пеликана В Московском зоопарке
В Московском зоопарке вылупились редкие кудрявые пеликаны
Установка ракеты-носителя Зенит-2SБ с космическим аппаратом Электро-Л на стартовом комплексе космодрома Байконур
Запуск метеорологического спутника "Электро-Л" отложили на год
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
11:51В Индии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
11:51В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп
11:48Космонавтов МКС встретят на вездеходе из-за снега
11:48Минздрав: сведения о клинических особенностях коронавируса ограничены
11:43Патриарх призвал верующих участвовать в дискуссиях в медиапространстве
11:43В Минздраве рассказали, кто менее восприимчив к новому коронавирусу
11:42На Филиппинах выявили первый случай заражения новым коронавирусом
11:41Россия выделит до 20 миллионов долларов фонду ООН на помощь Сирии
11:40Минздрав опубликовал рекомендации по лечению нового коронавируса
11:36Запуск двух спутников связи "Экспресс" с Байконура перенесли на апрель
11:35Иудеи: у человека есть возможность возвращать мир к гармонии
11:35В Коми трактор провалился под лед на переправе
11:32Борода: рождение и воспитание детей - один из важнейших смыслов жизни
11:32Путин сообщил, что помилованная Иссахар не пересекала границу России
11:31Правительство проиндексирует социальные выплаты и пособия с февраля
11:29На Дальнем Востоке появятся рестораны McDonald's
11:29Пленум межсоборного присутствия обсудит проекты документов РПЦ
11:27В Киеве выясняют, кто расклеил рекламу партнерства с Россией
11:25Комитет Госдумы рассмотрит поправки к Конституции 5 февраля
Лента новостейМолния