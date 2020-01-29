Председатель СБ ООН назвал сроки принятия резолюции по Ливии

ООН, 29 янв - РИА Новости. Постпред Вьетнама при ООН Данг Дин Куи, председательствующий в Постпред Вьетнама при ООН Данг Дин Куи, председательствующий в СБ ООН , ожидает оперативного принятия резолюции, закрепляющей итоги берлинского саммита по Ливии.

"Мы перенесли заседание на завтра", - сказал Данг Дин Куи.

Изначально ситуацию в Ливии планировалось обсудить в Совбезе в среду.

Отвечая на вопрос о том, может ли резолюция быть принята в четверг, он заявил: "Мы ожидаем этого. Думаю, консультации еще продолжаются. Мы работаем оперативно".

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. На саммите были премьер-министр правящего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар , хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.