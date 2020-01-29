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Председатель СБ ООН назвал сроки принятия резолюции по Ливии
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РИА Новости

Председатель СБ ООН назвал сроки принятия резолюции по Ливии

18:57 29.01.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
ООН, 29 янв - РИА Новости. Постпред Вьетнама при ООН Данг Дин Куи, председательствующий в СБ ООН, ожидает оперативного принятия резолюции, закрепляющей итоги берлинского саммита по Ливии.
"Мы перенесли заседание на завтра", - сказал Данг Дин Куи.
Изначально ситуацию в Ливии планировалось обсудить в Совбезе в среду.
Отвечая на вопрос о том, может ли резолюция быть принята в четверг, он заявил: "Мы ожидаем этого. Думаю, консультации еще продолжаются. Мы работаем оперативно".
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. На саммите были премьер-министр правящего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА Хафтара.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
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Конференция по Ливии в БерлинеФайез ас-СарраджХалифа ХафтарСовет Безопасности ООНВ мире
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