В Госдуме прокомментировали назначение Николаева врио главы Чувашии

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от Чувашии Депутат Госдумы от Чувашии Вячеслав Никонов ("Единая Россия") назвал назначение главы комитета ГД по делам национальностей Олега Николаева врио главы Чувашии оправданным выбором, подчеркнув, что Николаев - "активный, известный депутат".

Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев.

"Это достаточно активный, известный депутат, хотя я никогда не работал с ним в одном комитете и поэтому полностью не могу оценить его достоинства, но, думаю, что выбор достаточно оправданный, в республике его знают", - сказал Никонов РИА Новости.

Депутат отметил карьерный рост Николаева, упомянув, что пост председателя комитета Госдумы по делам национальностей Николаев занял совсем недавно, и сейчас "быстро, в течение недели" продвинулся на пост врио губернатора Чувашии.

За короткое время Игнатьев оказался в центре двух публичных скандалов. На праздновании Дней российской и чувашской печати в Чебоксарах тогда еще глава Чувашии призывал провластные СМИ "мочить" журналистов и блогеров, критикующих власть. Позже он извинился за это высказывание, пояснив, что призывал журналистское сообщество к публичному порицанию непорядочных коллег.