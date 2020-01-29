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В Госдуме прокомментировали назначение Николаева врио главы Чувашии
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали назначение Николаева врио главы Чувашии

18:56 29.01.2020 (обновлено: 19:19 29.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев во время встречи
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от Чувашии Вячеслав Никонов ("Единая Россия") назвал назначение главы комитета ГД по делам национальностей Олега Николаева врио главы Чувашии оправданным выбором, подчеркнув, что Николаев - "активный, известный депутат".
Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев.
"Это достаточно активный, известный депутат, хотя я никогда не работал с ним в одном комитете и поэтому полностью не могу оценить его достоинства, но, думаю, что выбор достаточно оправданный, в республике его знают", - сказал Никонов РИА Новости.
Депутат отметил карьерный рост Николаева, упомянув, что пост председателя комитета Госдумы по делам национальностей Николаев занял совсем недавно, и сейчас "быстро, в течение недели" продвинулся на пост врио губернатора Чувашии.
Олег Николаев
Вчера, 18:11
Биография Олега Николаева
За короткое время Игнатьев оказался в центре двух публичных скандалов. На праздновании Дней российской и чувашской печати в Чебоксарах тогда еще глава Чувашии призывал провластные СМИ "мочить" журналистов и блогеров, критикующих власть. Позже он извинился за это высказывание, пояснив, что призывал журналистское сообщество к публичному порицанию непорядочных коллег.
Через несколько дней в соцсетях и СМИ начало расходиться видео, на котором Игнатьев подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. В местном главке МЧС назвали это "дружеской шуткой", а глава МЧС РФ Евгений Зиничев счел такое поведение недопустимым. Комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генерального совета партии исключить Игнатьева из ЕР за нарушение этических норм. Сам Игнатьев заявил, что уважает сотрудников МЧС, а разгоревшийся скандал назвал "происками конкурентов". Во вторник решением президиума генсовета ЕР Игнатьев был исключен из партии.
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Олег Николаев (политик)Госдума РФВячеслав НиконовВладимир ПутинЧувашияПолитика
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