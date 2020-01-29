У китайского туриста в Мурманской области не нашли коронавирус

"Один случай был в Оленегорске. Позавчера пришли лабораторные подтверждения, очень четко, быстро сработали наши коллеги из Роспотребнадзора, и из референс-лаборатории пришло подтверждение, что причиной пневмонии был вирус гриппа А", - сказал Панычев, отвечая на вопрос о случаях госпитализации с подозрением на коронавирус в регионе.