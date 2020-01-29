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У китайского туриста в Мурманской области не нашли коронавирус
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РИА Новости

У китайского туриста в Мурманской области не нашли коронавирус

18:55 29.01.2020 (обновлено: 20:52 29.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 29 янв – РИА Новости. Медики в Мурманской области госпитализировали туриста из Китая с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако диагноз не подтвердился, сообщил журналистам в среду министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.
"Один случай был в Оленегорске. Позавчера пришли лабораторные подтверждения, очень четко, быстро сработали наши коллеги из Роспотребнадзора, и из референс-лаборатории пришло подтверждение, что причиной пневмонии был вирус гриппа А", - сказал Панычев, отвечая на вопрос о случаях госпитализации с подозрением на коронавирус в регионе.
Глава регионального управления Роспотребнадзора Лена Лукичева добавила, что в аэропортах и международных пунктах пропуска предприняты все меры, для того чтобы вовремя выявить возможные случаи заболевания: в частности, в аэропорту Мурманска работают тепловизоры.
"В связи с тем, что сейчас массово будут возвращаться туристы из Китая, которые там задержались, принято решение ввести дополнительный контроль и на внутренних рейсах", - пояснила Лукичева. Она также добавила, что управление выдало ряд предписаний предприятиям, которые оказывают гостиничные услуги, в том числе гражданам КНР.
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Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5999 человек, из них 132 скончались.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыРоспотребнадзорКитайМурманская областьУханьОленегорскВ мире
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