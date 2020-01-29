В ДНР призвали Украину перейти к дискуссии об особом статусе Донбасса

ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова призвала Киев перейти к политическому урегулированию, в частности, проработке и согласованию изменений в закон о статусе Донбасса.

Встреча контактной группы и ее рабочих подгрупп прошла в Минске в среду.

"В предшествующие перед встречей в Минске дни и на самом заседании мы слышим от украинских переговорщиков какие-то самодеятельные интерпретации комплекса мер, а также призывы изменить его последовательность. Нас пытаются убедить в том, что якобы в существующем виде минские соглашения невыполнимы, а поэтому в них должны быть внесены некие, выгодные Киеву, правки. Однако, все подобные заявления совершенно абсурдны", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

По словам полпреда ДНР, таким способом представители Киева пытаются саботировать свои обязательства по выполнению минских соглашений. Она призвала "сосредоточиться на предметной реализации актуальной политической повестки минского процесса". "Очень важно приступить наконец-то к выполнению тех поручений и обязательств, которые были закреплены итоговым коммюнике глав стран "нормандской четверки", а именно начать конструктивную дискуссию по всем правовым аспектам особого статуса Донбасса. Фундаментом данной работы должна стать проработка и согласование с нами всех необходимых изменений в закон об особом статусе Донбасса", - отметила Никонорова.

Она добавила, что параллельно необходимо работать над изменениями в конституцию Украины , которые будут закреплять аспекты особого статуса.

Лидеры стран "нормандской четверки" в ночь на 10 декабря приняли коммюнике по итогам встречи в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР , которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.