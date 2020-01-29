В Париже задержали тринадцать человек на акции протеста

ПАРИЖ, 29 янв - РИА Новости. Тринадцать человек задержаны в ходе акции протеста против пенсионной реформы в Тринадцать человек задержаны в ходе акции протеста против пенсионной реформы в Париже , сообщаете префектура полиции.

Демонстрация, организованная французскими профсоюзами, стартовала около 14.00 (16.00 мск) от площади Италии в 13-м округе Парижа. Участники шествия проследуют до Дома Инвалидов. В целом акция проходила спокойно.

Акции проходят в среду и других городах Франции.

"К 16.15 (18.15 мск) полиция произвела 13 задержаний", - говорится в сообщении префектуры полиции в Twitter.

С пятого декабря – дня начала забастовки против объявленной правительством пенсионной реформы – во Франции прошло много протестных акций, в которых принимали участие представители разных профессий – транспортники, адвокаты, преподаватели и другие. В результате забастовки по всей стране более месяца была значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. В настоящий момент ситуация с транспортом нормализовалась.