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В Париже задержали тринадцать человек на акции протеста
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РИА Новости

В Париже задержали тринадцать человек на акции протеста

18:46 29.01.2020
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© AFP 2019 / Thomas SamsonСотрудники полиции задерживают участников акции протеста в Париже, Франция. 29 января 2020
Сотрудники полиции задерживают участников акции протеста в Париже, Франция. 29 января 2020
© AFP 2019 / Thomas Samson
ПАРИЖ, 29 янв - РИА Новости. Тринадцать человек задержаны в ходе акции протеста против пенсионной реформы в Париже, сообщаете префектура полиции.
Демонстрация, организованная французскими профсоюзами, стартовала около 14.00 (16.00 мск) от площади Италии в 13-м округе Парижа. Участники шествия проследуют до Дома Инвалидов. В целом акция проходила спокойно.
Акции проходят в среду и других городах Франции.
"К 16.15 (18.15 мск) полиция произвела 13 задержаний", - говорится в сообщении префектуры полиции в Twitter.
С пятого декабря – дня начала забастовки против объявленной правительством пенсионной реформы – во Франции прошло много протестных акций, в которых принимали участие представители разных профессий – транспортники, адвокаты, преподаватели и другие. В результате забастовки по всей стране более месяца была значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. В настоящий момент ситуация с транспортом нормализовалась.
Несмотря на большой размах протестов, французские власти не намерены отказываться от планов провести реформу. В прошлую пятницу, 24 января, проект реформы пенсионного законодательства был представлен на заседании кабинета министров Франции. В феврале документ будет внесен на рассмотрение парламента.
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