Гарантии Корпорации МСП в Ивановской области превысили 6 млрд рублей

ИВАНОВО, 29 янв – РИА Новости. Предприниматели Ивановской области за время деятельности Корпорации МСП получили поддержку, превышающую шесть миллиардов рублей, заявила член правления, статс-секретарь-заместитель генерального директора Наталья Ларионова в ходе форума "Государственная поддержка бизнеса" в среду в Иванове.
"У нас оказано кредитно-гарантийной поддержки за время деятельности корпорации более чем на шесть миллиардов рублей. При этом отмечу существенный скачок в 2019 году. Если в 2018 году поддержка составляла около 1 миллиарда, то в прошлом году – 4 миллиарда. Заработала новая программа по субсидированию процентной ставки. Мы видим, что спрос на финансирование по этой программе есть. Она будет реализована и в этом году, поэтому мы призываем всех участвовать в ее реализации", - сказала она.
По мнению Ларионовой, с точки зрения снижения рисков очень важен фактор участия в этих проектах региональных гарантийных организаций.
"Конечно, нам важно, какую политику проводит регион. Есть совместные инструменты, в регионе действует региональная гарантийная организация, и очень многие сделки мы структурируем совместно с ней. Это так называемые согарантии. Для нас, если региональная инфраструктура поддерживает проект, это некий знак качества, что регион и направляет средства на поддержку проекта, и верит в него. Поэтому здесь такого рода взаимодействие очень важное с точки зрения снижения риска", - сказала она.
Ларионова отметила также направление работы по закупкам.
"Это новые рынки сбыта. Действуют специальные квоты для малого и среднего бизнеса. Мы видим, что здесь ивановские предприниматели наращивают свое участие. В прошлом-позапрошлом годах закупки составляли порядка 10-15 миллиардов в год. То есть доступ к рынку сбыта есть и надо пользоваться возможностями, приходить, учиться. Вот мы сегодня отдельно семинар проводили, привозили сюда крупнейших заказчиков, которые заинтересованы в налаживании контактов. И это еще одно направление деятельности корпорации", - добавила замгендиректора Корпорации МСП.