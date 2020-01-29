Гарантии Корпорации МСП в Ивановской области превысили 6 млрд рублей

"У нас оказано кредитно-гарантийной поддержки за время деятельности корпорации более чем на шесть миллиардов рублей. При этом отмечу существенный скачок в 2019 году. Если в 2018 году поддержка составляла около 1 миллиарда, то в прошлом году – 4 миллиарда. Заработала новая программа по субсидированию процентной ставки. Мы видим, что спрос на финансирование по этой программе есть. Она будет реализована и в этом году, поэтому мы призываем всех участвовать в ее реализации", - сказала она.