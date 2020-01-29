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Корпорация МСП продолжит поддержку с/х кооперативов Ивановской области
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РИА Новости

Корпорация МСП продолжит поддержку с/х кооперативов Ивановской области

18:44 29.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ИВАНОВО, 29 янв – РИА Новости. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) оказала сельскохозяйственным кооперативам Ивановской области финансовую поддержку на общую сумму 410 миллионов рублей с использованием гарантийных продуктов, заявил РИА Новости представитель пресс-службы Корпорации МСП.
Корпорация МСП провела в среду в Ивановской области стратегическую сессию, в рамках которой обсуждалась реализация комплекса мер поддержки ("коробочного" продукта) для сельхозкооперативов и фермеров.
"Корпорацией МСП принято положительное решение об оказании финансовой поддержки на общую сумму 410 миллионов рублей с использованием гарантийных продуктов в рамках комплекса мер поддержки ("коробочного" продукта) для сельхозкооперативов и фермеров, который включает гарантийную поддержку, льготное кредитование, лизинговую поддержку, грантовую поддержку и субсидии Минсельхоза России и Минэкономразвития России, а также меры по расширению сбыта, в том числе содействие в экспортной деятельности, и предоставлению информационно-консультационных услуг", - сообщил представитель корпорации.
По его словам, данный продукт разработан Корпорацией МСП совместно с Минсельхозом России, МСП Банком, Россельхозбанком, Сбербанком и Росагролизингом.
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Как отметила в ходе сессии член правления, статс-секретарь-заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Ларионова, последние два года Корпорация МСП активно занимается этой темой.
"Корпорация этой темой активно занимается два года. Основное наше направление – это кредитование. Мы объединяем МСП Банк, Россельхозбанк, Сбербанк. Представляем продукт, который предлагают эти банки. Мы также представляем национальную гарантийную систему", - сказала она.
По ее словам, если у заемщика не хватает обеспечения по кредиту, то корпорация готова совместно с региональной гарантийной организацией запустить гарантийную поддержку по кредитным продуктам с покрытием до 75%.
Кроме того, корпорация помогает кооперативам и со сбытом продукции.
"У нас идет большая работа, связанная со сбытом продукции. Это такая новая тема… У нас есть соглашение с Кэш энд Кэрри и Ритейл-групп, то есть это сетевые магазины. И есть уже истории успеха, когда мы помогали товарам встать на полки магазинов", - добавила Ларионова.
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Корпорация МСПИвановская область
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