Корпорация МСП продолжит поддержку с/х кооперативов Ивановской области

ИВАНОВО, 29 янв – РИА Новости. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства ( . Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства ( Корпорация МСП ) оказала сельскохозяйственным кооперативам Ивановской области финансовую поддержку на общую сумму 410 миллионов рублей с использованием гарантийных продуктов, заявил РИА Новости представитель пресс-службы Корпорации МСП.

Корпорация МСП провела в среду в Ивановской области стратегическую сессию, в рамках которой обсуждалась реализация комплекса мер поддержки ("коробочного" продукта) для сельхозкооперативов и фермеров.

"Корпорацией МСП принято положительное решение об оказании финансовой поддержки на общую сумму 410 миллионов рублей с использованием гарантийных продуктов в рамках комплекса мер поддержки ("коробочного" продукта) для сельхозкооперативов и фермеров, который включает гарантийную поддержку, льготное кредитование, лизинговую поддержку, грантовую поддержку и субсидии Минсельхоза России и Минэкономразвития России, а также меры по расширению сбыта, в том числе содействие в экспортной деятельности, и предоставлению информационно-консультационных услуг", - сообщил представитель корпорации.

По его словам, данный продукт разработан Корпорацией МСП совместно с Минсельхозом России, МСП Банком, Россельхозбанком, Сбербанком и Росагролизингом.

В 2019 году в Ивановской области создано 6 новых сельскохозяйственных кооперативов.

Как отметила в ходе сессии член правления, статс-секретарь-заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Ларионова, последние два года Корпорация МСП активно занимается этой темой.

"Корпорация этой темой активно занимается два года. Основное наше направление – это кредитование. Мы объединяем МСП Банк, Россельхозбанк, Сбербанк. Представляем продукт, который предлагают эти банки. Мы также представляем национальную гарантийную систему", - сказала она.

По ее словам, если у заемщика не хватает обеспечения по кредиту, то корпорация готова совместно с региональной гарантийной организацией запустить гарантийную поддержку по кредитным продуктам с покрытием до 75%.

Кроме того, корпорация помогает кооперативам и со сбытом продукции.