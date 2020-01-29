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Пресс-служба главы Чувашии не стала комментировать отставку Игнатьева
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РИА Новости

Пресс-служба главы Чувашии не стала комментировать отставку Игнатьева

18:39 29.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМихаил Игнатьев
Михаил Игнатьев
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Михаил Игнатьев. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева отказалась комментировать его отставку и назначение врио руководителя республики.
Президент России Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Олег Николаев.
"Не комментируем", - заявили РИА Новости в пресс-службе главы Чувашии.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев во время смотра и вручения аварийно-спасательной техники
Вчера, 08:00
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Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии, который является членом "Единой России", подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики в четверг. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом глава МЧС Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева.
В понедельник комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генерального совета партии исключить Игнатьева из ЕР за нарушение этических норм. Сам Игнатьев на еженедельном совещании в Доме правительства республики в понедельник заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС. Также он назвал скандал с ключами "происками конкурентов".
Глава Чувашии Михаил Игнатьев во время смотра и вручения аварийно-спасательной техники
27 января, 16:06
Глава Чувашии назвал скандал с вручением ключей происками конкурентов
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