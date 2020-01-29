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Теплоснабжение
2020-01-29T18:42+0300
https://ria.ru/20200129/1564027156.html
Госадмтехнадзор Подмосковья продолжает проверки теплотрасс
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РИА Новости

Госадмтехнадзор Подмосковья продолжает проверки теплотрасс

18:41 29.01.2020 (обновлено: 18:42 29.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники аварийных служб ликвидируют последствия аварии на теплотрассе
Сотрудники аварийных служб ликвидируют последствия аварии на теплотрассе
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудники аварийных служб ликвидируют последствия аварии на теплотрассе
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. По предписаниям Госадмтехнадзора Московской области за неделю было устранено 38 повреждений теплотрасс, следует из сообщения подмосковного ведомства.
Госадмтехнадзор Московской области продолжает проверки состояния и содержания наземных участков линий теплосети.
Начальник надзорного ведомства Олег Баженов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что за прошедшую неделю в Подмосковье по предписаниям сотрудников ведомства было устранено 38 нарушений в этой сфере.
Наружная изоляция была приведена в порядок в городских округах Орехово-Зуево, Кашира, Шатура, Воскресенск, Серебряные Пруды, Егорьевск и Коломна.
Ремонт теплотрассы
27 февраля 2019, 20:43Новости Подмосковья
С начала 2019 года в Подмосковье восстановили 84 участка теплотрассы
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ТеплоснабжениеГосадмтехнадзор Московской областиМосковская область
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