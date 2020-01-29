Госадмтехнадзор Подмосковья продолжает проверки теплотрасс

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. По предписаниям Госадмтехнадзора Московской области за неделю было устранено 38 повреждений теплотрасс, следует из сообщения подмосковного ведомства.
Госадмтехнадзор Московской области продолжает проверки состояния и содержания наземных участков линий теплосети.
Начальник надзорного ведомства Олег Баженов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что за прошедшую неделю в Подмосковье по предписаниям сотрудников ведомства было устранено 38 нарушений в этой сфере.
Наружная изоляция была приведена в порядок в городских округах Орехово-Зуево, Кашира, Шатура, Воскресенск, Серебряные Пруды, Егорьевск и Коломна.
27 февраля 2019, 20:43Новости ПодмосковьяС начала 2019 года в Подмосковье восстановили 84 участка теплотрассы