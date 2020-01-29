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Теплоснабжение
2020-01-29T18:33+0300
https://ria.ru/20200129/1564026945.html
МОЭК в 2019 году подключила к теплоснабжению 468 новых объектов
https://cdn21.img.ria.ru/images/150904/87/1509048756_0:207:3872:2385_1036x0_80_0_0_8567b89f10d34e99ee6cc589cc4d2a17.jpg
РИА Новости

МОЭК в 2019 году подключила к теплоснабжению 468 новых объектов

18:33 29.01.2020
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© Фото : МОЭКНасосный зал РТС МОЭК
Насосный зал РТС МОЭК
© Фото : МОЭК
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) по итогам 2019 года подключила к системе теплоснабжения 468 новых объектов, что на 5% больше по сравнению с 2018 годом, говорится в релизе компании.
"Группой МОЭК в 2019 году было подключено к системе теплоснабжения 468 объектов на территории Москвы, что на 5% больше, чем в 2018 году. Среди присоединенных объектов – 179 жилых домов, 19 школ, детсадов и образовательных центров, 45 объектов транспортной инфраструктуры, 12 здравоохранительных учреждений и 18 объектов спортивного назначения", - сообщает компания.
Суммарная тепловая нагрузка подключенных объектов превысила 1,125 тысячи Гкал/ч, что сопоставимо с потреблением тепла городом с населением в 400 тысяч человек.
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МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") - единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы. Компания и ее "дочки" также работают в некоторых городах ближнего Подмосковья.
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ТеплоснабжениеМОЭК
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