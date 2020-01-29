МОЭК в 2019 году подключила к теплоснабжению 468 новых объектов

"Группой МОЭК в 2019 году было подключено к системе теплоснабжения 468 объектов на территории Москвы, что на 5% больше, чем в 2018 году. Среди присоединенных объектов – 179 жилых домов, 19 школ, детсадов и образовательных центров, 45 объектов транспортной инфраструктуры, 12 здравоохранительных учреждений и 18 объектов спортивного назначения", - сообщает компания.